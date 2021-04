Juanma Castaño y Heri Frade analizan las consecuencias del Sporting-Oviedo

ESCUCHA A JUANMA CASTAÑO Y HERI FRADE EN DCA.

Martes de análisis en DCA. Juanma Castaño y Heri Frade reflexionan sobre las consecuencias que deja la victoria del Real Oviedo en El Molinón. “Me lo esperaba, siento decirlo, pero me esperaba algo así. Veía más normal que pasara eso a una reacción espectacular del Sporting con una victoria contundente”, arranca Castaño. “Ya no lo interpreto como clave derbi ni clave rivalidad, lo que me importa son las tres derrotas seguidas y las dudas que genera este equipo si entra en 'play off'. Así no superan ni el primer partido de la primera eliminatoria. Que se tomen decisiones, que haya una gran sentada en el vestuario, y que vean que esto no es normal. Se han perdido los tres partidos de forma muy merecida”, lamenta el director de 'El Partidazo de COPE'.

“Todavía hay que salvarse, pero disfruté mucho del 'qué', el 'cómo', el 'cuándo' y del 'otra vez'. No cansa ganar este tipo de partidos, y más con lo necesitado que estaba el Oviedo. Un pisotón hacia abajo del eterno rival habría dejado un dolor mayor que si te lo da otro equipo. El vestuario lo supo entender el día del partido y durante toda la semana. Los veteranos, la gente del club... En ese vestuario saben lo que significa un derbi y lo que podía significar este en concreto”, analiza Heri Frade.

El bajón del Sporting

Juanma Castaño reconoce estar preocupado ante una posible caída del 'play off'. “Creo que hasta eso no se va a llegar, pero mi fe en un 'play off' es casi nula. Mi quiniela es que el equipo se mete en el 'play off' y cae en la primera eliminatoria contra cualquiera. Las dudas con este equipo han aumentado”.

“Se ha perdido al acierto a gol. Sin gol de Djuka, no hay alternativas. Se ha visto un equipo vacío, no ves a nadie bien. Mariño no está atinado”, lamenta. Y añade sobre Manu García: “Creo que es uno de los mejores jugadores de Segunda, por no decir el mejor, pero no entiendo qué le pasa. Tiene que dar un paso al frente y también tienen que saber sacar lo mejor de él. Pensaba que jugar un 'play off' sin él era un drama y ahora no lo pienso. Y lo digo siendo un fan de su juego, porque estoy convencido de que va a llegar lejos en el fútbol”.

“Ziganda ya estaba reforzado”

Para Heri Frade, “el Oviedo es un equipo que el '0' en su casilla te lo puede asegurar en un porcentaje alto. Falta determinación goleadora de medio campo hacia adelante. Hay puestos que hay que mirar, sueldos que revisar, contratos que actualizar. El Oviedo no puede estar en esta categoría sin un goleador que alcance los dos dígitos, eso hay que buscarlo”.

“Tampoco podemos acostumbranos a que ganar al Sporting sea el 50% de la temporada; la temporada debería de empezar a ser otra cosa”, asegura el presentador de 'Tiempo de Juego'. “Para mí Ziganda ya estaba reforzado. Lo que le refuerza esta vez hacia el exterior es algo muy interior: el abrazo de Diegui. Yo pensaba que iba para darse la vuelta y enseñarle el dorsal, y le dio un abrazo”.

Heri Frade concluye con este halago al goleador del derbi: “Es muy bonito que esto le haya pasado a alguien de casa. Es el premio del que espera, del que está ahí para cuando se le necesita. Es muy bueno que a este tipo de gente le alumbren los focos. Lo dije otras veces: no entendí la caída al ostracismo de Diegui”.