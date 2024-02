Juanma Castaño y el derbi asturiano, en COPE Asturias: "El Oviedo es favorito"

Juanma Castaño ya siente el derbi asturiano. El director del Partidazo de COPE, que se encuentra en Asturias estos días, ha hablado sobre el duelo entre Real Sporting y Real Oviedo de este sábado (18:30 horas) en El Molinón, en Deportes COPE Asturias.

Pesimismo de cara al derbi

Después de las dos derrotas consecutivas del Sporting, vuelve a ser pesimista de cara al derbi. "El panorama vuelve a ser el que le da la razón a los pesimistas convencidos como yo (risas). Es mejor no ilusionarte porque en los dos últimos partidos nos hemos convertido en la mayor empresa de regalos del mundo", dice Juanma sobre los encuentros ante Zaragoza y Racing de Ferrol.

El gijonés desconfía del momento de 'su' Sporting. "Si miras la foto fija de los últimos partidos la marcha no es tan buena. El Sporting también está ahí por demérito de los demás. Lo bueno es que puedes entrar otra vez en ascenso directo ganando, lo malo es que hay muchos equipos ahí metidos".

Ramírez ve "el mejor partido en el mejor momento"

Sobre las declaraciones del entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, donde aseguraba que el partido ante el Oviedo llegaba en un buen momento para que el Sporting consiguiera ganar y cambiar la dinámica, opina Juanma Castaño. "No puedo entenderlo. Yo prefiero jugarlo hace tres o cuatro semanas. Ahora el momento no es bueno porque, más allá de los resultados, no creo que estemos en un buen momento para recibir al Oviedo", dice.

El cartel de favorito se lo cuelga al Oviedo. "Para mí, aunque fuera colista, el Oviedo es favorito. Le tiene la medida cogida al Sporting, hay que reconocerlo. La trayectoria que llevan en los derbis es increíble", recuerda. "Dicho esto, si Ramírez firma el empate tenemos un serio problema. Ni yo que soy el más pesimista del mundo lo firmo. Prefiero jugármela. El Sporting necesita un golpe, necesita ganar en casa y darle una alegría a la afición".

¿Se está deshinchando el Sporting?

Una de las preguntas más repetidas de las últimas semanas en Gijón tiene que ver con la dinámica decreciente del equipo: ¿se está cayendo este Sporting?Juanma prefiere esperar al derbi para responder. "Cuando acabe el derbi veremos si el Sporting se está deshinchando. Si esto es una crisis grave o no. Creo que hay que valorar mucho estos tres puntos. No creo que haya nada perdido para el Sporting, de la misma forma que no creía antes que hubiera nada ganado".

Lo que tiene claro el director del Partidazo de COPE es que El Molinón va a responder y va a apoyar hasta el final a su equipo. "Habrá un ambientazo en El Molinón. Además, el equipo se lo merece este año".

Asturias y el Mundial 2030

En el ambiente del derbi asturiano también flota la candidatura de El Molinón a ser sede del Mundial 2030. Alejandro Irarragorri, máximo accionista del Sporting, estará en el palco junto a MartínPeláez, presidente del Oviedo, y Pedro Rocha, presidente de la gestora de la Federación Española de Fútbol.

Juanma cree que Asturias no parte con ventaja en la carrera mundialista. "Asturias depende del número de sedes que le den a España. Si ceden Marruecos y Portugal igual nos toca el gordo y la serie, pero lo veo difícil. Creo que Pedro Rocha no nos descarta porque no quiere darle un disgusto a nadie, necesita votos", sentenció.

Por último, pronosticó un resultado para el derbi asturiano, con victoria para 'su' Sporting. "No firmo el empate: 2-1 y que sea un partidazo inolvidable".

ESCUCHA LA OPINIÓN DE JUANMA CASTAÑO SOBRE EL DERBI ASTURIANO EN COPE ASTURIAS