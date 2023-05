Juanma Castaño, en COPE Asturias: "La temporada del Sporting es una vergüenza"

Juanma Castaño ha sido muy crítico con la temporada del Real Sporting antes del derbi asturiano de este sábado (16:15 horas) frente al Real Oviedo. El gijonés, director de El Partidazo de COPE, se ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Asturias a 24 horas para el choque para hablar de la temporada del conjunto rojiblanco.

¿Con qué sensaciones llegas a este derbi?

“Tengo la misma sensación que antes de cada derbi. Tengo muy malas sensaciones y me da pena que se piense que la temporada se salva si el Sporting gana al Oviedo. Me parece vergonzoso que se pueda decir eso. ¿De verdad se puede considerar que la temporada es un aprobado si el Sporting le gana al Oviedo? La temporada del Sporting no llega al cuatro. Es una temporada de vergüenza. A veces pienso si es mejor caer mañana también para confirmar el desastre y no poner paños mojados sobre todo lo que ha pasado. Desde el punto de vista sentimental, está todo roto sobre este partido”.

¿Qué se dice en tu entorno de gente sportinguista?

“¿Sabes lo peor? Que en mi círculo se habla poco del Sporting. No hay peor síntoma. No hemos tenido actividad pre derbi porque no ilusiona. Genera la duda de si ganarán otra vez. Y encima llega después de la imagen lamentable del equipo en Villarreal... Este partido llega sin que sepamos si se va a invertir en mejorar el equipo, si va a haber cambios estructurales para que el Sporting vuelva a ser lo que fue algún día. Veo una apatía generalizada en torno al club”.

Y mira que se disparó la ilusión con Orlegi, pero casi un año más tarde ha bajado mucho esa ilusión.

“Es más de lo mismo. La segunda temporada consecutiva que el Sporting pelea por la permanencia. El año pasado con Fernández y este año con Orlegi. Ha pasado exactamente lo mismo. Creo que el Sporting tiene que cambiar radicalmente de rumbo. No puede ser que se considere normal lo que ha pasado. Que salga el presidente y ratifique al entrenador es histórico. Que se ratifique al entrenador del Sporting yendo quinto por la cola en Segunda me parece algo histórico. ¿En qué momento se ha ganado Miguel Ángel Ramírez la ratificación? ¿Qué han visto en él? ¿Qué han visto en estos meses? ¿Qué se ha visto para que se haya ganado la confianza del club? El proceso está al borde del descenso. Es una vergüenza el papel deportivo del Sporting. El conformismo de que han venido a invertir, que son mejicanos, que se han encontrado con la plantilla, juega a otra cosa...”.

¿Ves poca exigencia?

"Poquísima. Lo ideal para mí sería que se ganara al Real Oviedo y hubiera una pitada monumental en El Molinón, para demostrar que esto no vale. Si te pones a mirar lo que han traído en el mercado de invierno te da miedo. ¿Esto es lo que tenemos que ver en verano? ¿Nos tenemos que fiar de esto? Porque de lo que han traído no nos fiamos de casi nada. Y luego veo ideas peregrinas, las formas de echar a Antonio maestro... Hay muchísimas cosas con las que esoy descontento con el Sporting y eso me genera desapego. Te voy a contar algo: yo mañana estoy en Gijón. Ni por asomo se me ha pasado ir al partido. Es que no lo voy a disfrutar. Voy predispuesto a que no me gusta lo que veo”.

Muchos aficionados del Sporting firmarían perder el derbi y ve que en verano se hace un proyecto serio para subir.

“Confiar otra vez en el verano y en lo que traigan... Hasta que no lo vea no lo creo. Orlegi tiene algo muy bueno, que es el verbo. Eso no lo tenían los anteriores. Transmiten bien, comunican bien, tanto David Guerra como Alejandro Irarragorri. Entonan el mea culpa y eso se lo aplaudo, pero el primer equipo está como está y el filial lo mismo. ¡Y ahora quieren hacer el C! Si no sabemos hacer el A vamos a hacer el B. Cualquier año de estos perdemos la categoría y salimos del fútbol profesional como le ha pasado al Murcia o al Hércules. Y mira lo que le está costando al Deportivo de la Coruña. Segunda temporada consecutiva que el Sporting está quinto por la cola en Segunda. No nos lo tomemos a cachondeo. ¿Y todavía pensamos que el partido de mañana arregla algo? Alguno se llevará una alegría, pero al resto les parecerá vergonzoso el año. El que piense que goleando al Oviedo el Sporting habrá hecho una buena temporada no está en lo cierto. El problema es de fondo. Hay que construir una nueva plantilla y hay que preguntarse si el entrenador vale para la próxima temporada. Para mí no, no me gusta. Pero han apostado por él y ahora no lo van a quitar porque sería quitarte la razón. Esto no es ni el 'organigrama' ni la 'sociedad'. Oiga no, mire, esto es el Sporting. A mí lo que hicieran ustedes en México me da igual, lo que quiero es que funcione el Sporting. ¿Para qué crean el C si está el B está fatal y el A haciendo una temporada nefasta?”.

En el filial, el club ha destituído a Dani Mori. En el primer equipo mantienen a Ramírez.

"Porque lo pusieron ellos. Es un tipo más moderno que se acopla mejor a las cosas que se hacen ahora en el Sporting, pero a mí no me dice absolutamente nada".

Hablamos mucho de entrenadores, pero se habla menos de los jugadores y el Sporting no ha tenido buenos futbolistas esta temporada.

“Con esos futbolistas vas al quinto por la cola, ahí es a donde vas. Estás dando el nivel que tienes. Para mí este derbi es una cortina de humo. Si el Sporting jugara contra otro rival el ambient sería distinto. Tienen la suerte y la baza de que pueden ganarle al Oviedo. Pero eso es un error mayúsculo”.

Imaginaba que serías pesimista, pero no pensé que tanto.

“Más que pesimista es crítico. Recibe el Sporting al Oviedo y parece que viene el City a El Molinón. ¡Que es el Oviedo! ¡Que hasta hace cuatro semanas estaba como el Sporting! Existe ese temor de de que viene el Oviedo y eso también está en el debe. El aficionado va al partido sin confianza en ganar a su eterno rivakl. Me gustaría que el aficionado del Sporting fuera al campo pensando lo que piensa el aficionado del Madrid cuando va el City. Saben que se enfrentan al mejor equipo de Europa, pero saben que su equipo va a competir, va a poner las cosas difíciles. Eso no con el Sporting no pasa".

A ver qué pasa con la campaña de abonados.

"Esta ciudad para eso es incansable. Traerán cuatro o cinco en el mes de julio y nos lo creeremos. Y Ramírez dirá que queremos ser protagonistas y esas cosas y otra vez 20.000 abonados".