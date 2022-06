Juanma Castaño en #DCA: "A Orlegi le pediría fichar buenos futbolistas y tomar decisiones en Mareo"

Hemos hablado con Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, sobre la llegada del Grupo Orlegi a Gijón. Juanma atiende la llamada de Deportes COPE Asturias en un momento clave de la historia del Sporting.

¿Qué sensación te ha dejado Orlegi en su presentación?

"Que controla muy bien la comunicación. Tiene experiencia en el fúbtol y sabe el mensaje que reclama el aficionado. También sabe que tiene que ser prudente en el inicio. No hace grandes promesas y dice que 'el pasado es glorioso, el presenta complicado y el futuro esperanzador', lo cual es una buena lectura. El club necesitaba un cambio. También la ciudad y el entorno. Continuar así era insostenible".

La gestión de Javier Fernández ya había tocado techo, ¿no?

"Había tocado fondo, más que techo. El techo estaba bajo. Estos años ha habido pocas alegrías y muchas decepciones. No han tenido ni el talento, ni la fortuna ni el saber hacer en momentos en los que el Sporting debió sumarse en el tren bueno de LaLiga. Se necesitaba el aire fresco. Creo que el listón está muy bajo y, a poco que hagan, la gente se lo van a agradecer y se lo van a premiar. Si yo tuviera que llegar a un club, preferiría llegar a un club así que a uno con grandes éxitos".

¿Hay algo que te inquiete o te preocupe de Orlegi?

"Me he marcado ser optimista antes de pensar a qué vendrán, por qué la primera vez que pisa El Molinón ya es presidente, qué papel jugará el Sporting con respecto a los otros dos (Atlas y Santos Laguna) que tienen... Prefiero mirarlo con optimismo y con buena fe. Su éxito va a ser el de la ciudad, el del equipo y de Asturias. Me parece fantástico que vengan a sacar rédito porque, en medio del camino, está la felicidad y la alegría de las personas. El fútbol es entretenimiento. Si la gente se entretiene y ellos ganan dinero con eso, genial. Prefiero eso a que sean una asociación sin ánimo de lucro y que tengan esto sumido en una decepción constante. Estoy bastante contento con el cambio, creo que hacía falta".

Orlegi ganará dinero si su gestión funciona.

"Eso es. También eché de menos preguntas más directas. Por ejemplo, qué va a pasar con Djuka. Si lo van a vender o lo quieren renovar. También la de cuánto dinero van a poner en un Sporting que necesita hacer un buen equipo. ¿Cuánto van a invertir en este Sporting que necesita dinero directo para hacer un buen equipo? También la relación con Abelardo. Era pregunta obligada si iba a seguir o no el Pitu porque hacía días que nadie hablaba del Pitu. Quién sabe si Orlegi tenía en la cabeza otro entrenador suyo. Me gustaría saber también qué pasa con el entrenador del Sproting B, con Javi Rico, qué va a pasar en Mareo, si la reestructuración va a ser de arriba a abajo. Y luego, hay que hacer un equipo. ¿Qué fichajes van a ser, de qué nivel? Y si un jugador es bueno, ¿jugará en el Atlas, en el Santos Laguna o en el Sporting? Como esta noche estará en El Partidazo, trasládale alguna de estas preguntas".

Esta noche estará Irarragorri en El Partidazo, sí.

"Vamos a cosas prácticas y nombres propios. Eso es lo que quiere saber la gente. Hoy se están tomando decisiones seguro. Ramón de Santiago, Javi Rico... ".

Javi Rico se va.

"¿Cómo no se va a ir? Yo no le conozco, no tengo nada en su contra, pero una persona que haya planificado esta temporada en el Sporting tendría que dimitir por profesionalidad y por dignidad. Me parece perfecto que haya defendido su gestión, pero está equivocado. Casi bajas al fútbol amateur"

La última. ¿Qué le pedirías a Orlegi?

"Voy a ser muy pragmático: le pediría inversión en buenos futbolistas. Dejémonos de milongas de identidades porque esto está salvado. ¿Sabes por qué? Porque la ciudad no es una ciudad cualquiera, la ciudad protege la identidad del club. El sportinguismo no les va a dejar caminar por una vía que no le guste a la ciudad. Hacen falta buenos jugadores, la elección de buenos futbolistas. Hacer una plantilla competititva y que el Pitu ponga al Sporting en Primera otra vez. Lo de la identidad, el Brujo, la Mareona... todo eso lo tenemos. Vamos a ser un equipo competitivo y vamos a organizar bien la cantera. Que el Sporting recupere pulso en Mareo. Toma de decisiones en Mareo y fichar buenos jugadores para el primer equipo. Y hacer una limpia porque lo que ha ocurrido este año es una auténtica vergüenza. Ya que hemos tenido la fortuna de que este año los cuatro de abajo estaban bien definidos desde casi el principio, no nos la juguemos más y pongamos al club donde se merece estar".