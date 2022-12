Juanma Castaño en #DCA: "Al Sporting le ha faltado actitud en los derbis; no es un partido más"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE y reconocido sportinguista, repasa en Deportes COPE Asturias sus sensaciones antes del Oviedo-Sporting de este próximo 17 de diciembre en el Carlos Tartiere.

¿Qué sensaciones tienes antes de este derbi?

"Sabes que soy pesimista por naturaleza. No sé a lo que agarrarme. Quizá a que se habla mucho de que hace 20 años que no gana el Sporting en el Tartiere. Ojalá sea el Pitu el resorte que necesita el equipo".

¿Qué le falta al Sporting en los derbis?

"Es una falta de actitud, no de profesionalidad, pero sí de ser 'cancheros'. Es un error tomárselo como un partido más, no son tres puntos más, es mentira".

El discurso en el Sporting ha cambiado: ya no se habla de que sea un partido más.

"La llegada de hombres como Zarfino o Izquierdoz puede ser bueno. Pueden traer la sensación de que hay que jugar estos partidos de manera distinta. Nos puede venir bien este tipo de jugadores en el partido".

¿Qué se respira en tu círculo de amigos del Sporting?

"Se respira expectación y prudencia antes de una visita al Tartiere. Están moderadamente callados, esperando a ver si se acaba esta penuria en los derbis. No veo a nadie diciendo que les vamos a machacar o que vamos a ganar. Está tan tocada la afición por lo que ha pasado estos años que no veo a nadie sacando pecho".

¿Qué te parece el dispositivo de seguridad?

"A mí me parece excesivo si se trata de afición del Sporting que no tenga antecedentes. Si son seguidores del Sporting que no han generado problemas nunca, es excesivo. El problema viene cuando viaja gente peligrosa. Todas las prudencias que haya que tomar, se toman, pero no podemos meter en el mismo saco a los seguidores 'normales' del Sporting que a los seguidores radicales, que merecen todo el trato de prudencia".

Los ultras sí van en autobús desde Gijón al Tartiere. El resto, tres horas y media antes del partido en El Cristo.

"Me da vergüenza que pueda haber este clima de tensión entre asturianos. Cuando sales fuera lo ves como más pena. Es una fiesta".

¿Cree que hay tanto 'drama' real en torno al derbi? Todos tenemos amigos, familiares o compañeros de los dos equipos.

"Totalmente. Lo que pasó en el último derbi en El Molinón fue vergonzoso. Sobre todo para los seguidores del Sporting. Fue lamentable todo aquello y se ha dado un paso importante en lo institucional. Quiero un partido en el que haya de todo pero siempre noble".

¿Te ha gustado que ambos presidentes se den la mano antes del derbi?

"Sí, creo que es un primer paso. Si los de arriba están peleados dan un argumento a los de abajo para estar peleados también. Los anteriores no se tragaban y lo hacían ver. Pues no, a veces hay que ser hipócrita y darse la mano".

¿En qué jugador pones tu confianza para ganar el derbi?

"Espero que Djuka se quite el tapón. Me sorprende muchísimo. Me falta la figura de un tío que nos ponga el partido a favor. Me enfadé y llevo sin verlos tres partidos, así que a ver lo que pasa".

¿Qué opinas del Pitu Abelardo como entrenador del Sporting?

"Creo que el Pitu es una figura irremplazable en el Sporting. Me falta estar en el día a día para hacer un juicio de valor sobre el rendimiento del Pitu, pero creo que su figura merece más crédito que otros entrenadores. Estamos en buenas manos y si él quiere entrenar al Sporting yo estoy en su barco".

En junio termina contrato...

"Ya veremos porque la temporada en Segunda es muy larga. Fíjate que creo que mucho se juega el sábado en Oviedo, va siendo hora que se dé un golpe encima de la mesa por parte del vestuario y del Pitu".

Como gijonés, ¿qué opinas de El Molinón como sede del Mundial y de la construcción de un nuevo estadio?

"Gijón tiene que trabajar muchísimo si quiere un nuevo Mundial. Hemos avanzado muy poco en los últimos 25 años. Necesitamos generar otros atractivos que no sean el mes de agosto o la semana grande. Tiene que crecer de otra manera, como lo ha hecho Bilbao o Málaga. Esas ciudades nos han superado. Creo que hace falta un campo nuevo y que sea considerado un centro de negocio. Tienes que construir un campo que tenga eventos todo el año. Es clave que el techo sea retráctil, en una ciudad en la que llueve tanto. Eso te permite que en invierno puedas celebrar eventos que puedan ser atractivos para el resto de España. Si quieres hacer un concierto en noviembre, puedes hacer con ese techo con todas las garantías. Un nuevo Molinón no es un gasto, es una inversión".

Estás a favor de un Molinón nuevo, ¿no?



"La ciudad necesita un impulso, algo que nos haga crecer. No sé si con un Palacio de Congresos, un museo, una buena estación de tren o de autobuses, hoteles de más nivel, apostar por alta gastronomía... pero Gijón tiene que dar pasos".

Hay una corriente del sportinguismo a la que no le gusta la idea de tirar abajo El Molinón actual.

"Ya... pues entonces que se queden con El Molinón viejo y el Mundial en otro sitio".