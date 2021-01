Juanma Castaño cree que es el momento de cerrar el 'asunto covid'

ESCUCHA AQUÍ EL ANÁLISIS DE JUANMA CASTAÑO EN DCA.

Juanma Castaño analiza el debate que se ha generado tras la decisión de David Gallego de repetir el once titular en Castalia. “Yo no lo hubiera hecho. Cuando vi el once titular, dije en círculos internos que el entrenador se equivocaba. Dicho esto, si aceptamos tener un entrenador con personalidad, que es valiente, hay que aceptar este tipo de cosas”, sostiene.

“Si Gallego considera que lo que hizo ayer fue dar un golpe de autoridad, premiar a los que han sacado las castañas del fuego, chapó. Pero yo no lo hubiera hecho porque el Sporting tiene la plantilla que tiene, no es el Madrid ni el Barcelona. Y era un partido para ganar sí o sí. No lo habría hecho, pero respeto tener un entrenador que lo haga”, añade.

Para el presentador de 'El Partidazo de COPE', el aspecto físico no cree que fuera la razón que determinara la decisión de David Gallego. Porque, en ese caso, se pregunta: “¿Por qué no jugó Mariño? En este equipo tiene que jugar hasta cojo. Es el mejor portero de Segunda. El portero del Sporting es Mariño. Te estás castigando a ti mismo si no juega. El Sporting se pegó un tiro en el pie en ese sentido. Ha habido un perjuicio deportivo. En el caso de la portería, lo veo flagrante. Y no culpo a ChristianJoel de la derrota, pero hay tanta distancia entre los dos porteros...”, recalca. Para Castaño, el asunto tiene que “solucionarse internamente, pero no en el campo, porque el Sporting tampoco tiene una plantilla muy extensa”.

Pasar página

El comunicador asturiano cree que “va siendo hora de cerrar el capítulo del covid” en el Sporting. “Hubo jugadores que tuvieron un error, es evidente. Pero ha habido muchos positivos en el fútbol español, muchos habrán sido por errores de los jugadores, y no he visto decisiones disciplinarias como la de ayer. Ya vale de estigmatizar a los que han dado positivo en el Sporting. Que si la delegada del Gobierno, que si la alcaldesa, que si el entrenador... Ya está bien. No ha pasado en ninguna otra ciudad de España. Parece que son los únicos que han metido la pata en Asturias en todas las navidades”, asegura.

“¿Sanciones ejemplarizantes? No. Son personas como usted, como todos. Hay que aplicar la justicia y dejar de señalarles ya con el dedo. Esta gente el 'delito' que cometió fue estar en un sitio sin mascarilla. Lo mismo que cuando leo que han pillado a 30 sin mascarilla por la tarde o por la noche no sé donde. (Que les pongan) la sanción que corresponda, como hay decenas cada día en Gijón, en Oviedo o en Avilés. Parece que se habla de una condena que va a ser anunciada por el Tribunal Supremo. Habrá una multa. No les van a condenar por haber ido contagiando el coronavirus, porque no sabían si lo tenían”, añade Juanma Castaño en su intervención en Deportes COPE Asturias.

El director de 'El Partidazo' cree que “algunos jugadores, especialmente Manu, tendrían que salir y pedir disculpas, decir que no va a ocurrir más. Pero tienen unos asesores nefastos. Eso sí, entre eso y todos los que les están fusilando... hay una distancia enorme. Todos hemos cometido errores en esta pandemia. Y ayer llega el primer partido y les deja fuera... Pues todavía más señalados. Va siendo hora de cerrar este capítulo. Va para un mes ya”.

Castaño da por hecho que Manu García y Diego Mariño serán “titulares el domingo”. “Si no lo son, te digo que hay un problema en el club. El entrenador sabe que sin esos dos jugadores el equipo es el 50%. Creo que hay que cerrar ya el capítulo covid. Somos muy en Gijón de alargar los dramas. Que se lave la ropa sucia en casa. Y ayer se contribuyó a aumentar más el asunto con la decisión del entrenador, que es valiente, pero no estoy de acuerdo. Para mí sigue siendo igual de buen entrenador, a pesar de que ayer creo que se equivocó, porque también los buenos entrenadores se equivocan”, concluye.