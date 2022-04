Juanma Castaño: "En este derbi hay un equipo ilusionadísimo y otro esperando a que echen el telón"

A dos días del derbi, Juanma Castaño, el director de El Partidazo de COPE, atiende la llamada de Deportes COPE Asturias para mostrar su visión sobre diferentes temas que rodean al derbi asturiano. Desde el prisma sportinguista, el periodista de la Cadena COPE analiza la mala temporada del Sporting, las causas de la mala dinámica en los últimos años y, por supuesto, el partido del sábado 16 de abril frente al Real Oviedo en El Molinón.

¿Qué sensaciones tienes para este derbi?

"Si era pesimista en la ida... imagínate ahora. En Alcorcón aguanté 20 minutos viendo el partido. Es muy duro ver jugar al Sporting esta temporada. Yo lo siento, pero qué quieres que te diga. Hice una entrevista en La Nueva España y me han escrito mis amigos de toda la vida diciéndome que no cuesta nada ser más optimista con el Sporting. De verdad que lo siento, pero no puedo contar milongas. Mi sensación es que el Sporting está mucho peor que el Oviedo. Y tampoco creo que este equipo tampoco tenga un coraje, un amor propio y un corazón de la leche, por lo tanto mis sensaciones son peores que en la primera vuelta".

En esa entrevista en LNE dijiste que firmabas el 0-1...

"Era una forma de decir que lo veo fatal. Uno no puede firmar el 0-1 nunca porque de mano empiezas con 0-0. Lo que trato de decir es que espero que no haya un escarnio del Oviedo y que el Sporting salga adelante lo mejor posible".

Quizá el Sporting tenga que agarrarse a la deuda que tienen con la afición esta temporada.

"Es que tampoco les veo en esas. No lo han hecho nunca. Llevamos muchos años de deudas con la gente y nunca han sacado arrestos para afrontar un derbi en condiciones, jugar un partidazo, no dar un balón por perdido... Hablo por la experiencia; por la mala experiencia".

¿No ves a los jugadores con esa conciencia de entender cómo está la ciudad con el equipo?

"Sinceramente, no. No sé como está la ciudad. Sé cómo está mi grupo de gente, de sportinguistas: sabiendo que la temporada se está haciendo larguísima. En este derbi hay un equipo ilusionadísimo y otro esperando a que llegue el mes de junio y echen el telón".

Lo que está claro es que, después de esta mala temporada, hace falta reflexión, ¿no?

"Llevamos reflexionando mucho tiempo. Más que reflexionar hay que actuar en consecuencia y, de una vez por todas, cambiar. Si te has equivocado tanto en los últimos años... no es casualidad. Puedes hacer las cosas bien un año y que te vaya mal. Lo que no puede ser es que te vaya mal durante tanto tiempo. Tienes que hacer un examen de conciencia, ver cómo han sido tus decisiones y tratar de no repetirlas".

¿Qué está fallando?

"La elección de jugadores, directores deportivos y entrenadores. No hay ninguna duda. Es un problema de confianza en determinadas personas. Te has equivocado, has puesto el club en manos de gente que no ha triunfado en el Sporting. En el caso del presidente y de los consejeros, tendrán que nombrar a alguien en quien no crean. En quien creen no aciertan, no hacen ningún bien al Sporting. tendrán que tomar una decisión contraria a sus principios. Con sus principios no ha ido bien la cosa".

¿No crees que el público de El Molinón está 'aletargado'?

"Es que son muchas. Se puede defender la gestión del club desde muchos ámbitos. Desde el punto de vista profesional, de pagos... el Sporting es un club serio en ese sentido, pero en lo deportivo las decisiones que se han tomado han sido nefastas. Nefastas".

¿Qué piensas de las polémicas que están sucediendo en la previa del derbi?

"Me da mucha pena. Damos la sensación de que vamos peleándonos por la calle. Somos gente que convive perfectamente en sus puestos de trabajo, en las ciudades y en todos los sitios. Eso de que no se pueda entrar con la camiseta del Oviedo en El Molinón porque lo dice Antiviolencia... ¿Qué va a pasar? Es penoso la forma en la que el fútbol tiene organizado este tipo de partidos. Entiendo que hay seguidores radicales que puedan generar problemas pero, ¿la gente normal? ¿los que quieran venir a Gijón a pasar el día y a disfrutar?".

Quizá las directivas no estén dando el ejemplo que se espera de ellos

"Yo creo que también, pero por ambos lados. El Oviedo ahora se hace la víctima pero tampoco ha puesto todo de su parte. Lo que tienen que hacer es sentarse y ser menos localistas. Desde fuera se ve fatal".

Desde fuera de Asturias, la rivalidad se percibe de otra forma

"Yo tengo rivalidad, pero no tengo ningún problema en ver un partido con alguien del Oviedo. Y acepto totalmente que alguien del Oviedo celebre un gol de su equipo, lo tengo perfectamente asumido".

Con lo bonito que es este derbi...

"Creo que también influye la mala situación de los dos equipos. Si los dos fueran como en Sevilla, si vas 4º y 5º en Primera, las cosas serían distintas. No es lo mismo gestionar la tristeza que gestionar la felicidad. Es difícil gestionar la mala leche de la gente. Creo que el Sporting no quiere ver que el Oviedo consolide su plaza de playoff en El Molinón, pero es lo que hay. Haber espabilado y haber estado tú en playoff".

¿Cómo vas a ver el partido?

"La primera mitad la veré en el iPad y escuchando Tiempo de Juego. Estoy en Asturias pero tengo que volar a Barcelona en medio del partido".

¿Un resultado?

"Dije 0-1 en La Nueva España y ahora voy a decir 1-1 en la COPE. Y si me llaman de El Comercio el sábado diré 2-1 para el Sporting...".