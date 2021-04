Juanma Castaño pide más al Sporting y a Manu García

ESCUCHA EL ANÁLISIS DE JUANMA CASTAÑO EN DCA.

Juanma Castaño reconoce que le ha dado "un bajón tras los dos últimos partidos del Sporting”. “Me han cabreado. De esos cabreos que me pillo y sanciono al equipo sin verlo durante unas semanas... Pues así estoy; tengo muchas dudas de si voy a ver el derbi. Me enfadé mucho contra el Mirandés. Contra el Tenerife decidí no verlo; vi solo el resumen y por lo que me contaron... pues más de lo mismo”, dice en Deportes COPE Asturias.

“Después de lo que vi en muchos partidos, creo que hay equipo para no estar agazapado esperando la oportunidad. Este equipo tiene que ser más valiente, porque el objetivo del 'play off' está prácticamente conseguido. Dentro seguramente también lo consideran así. Hay que ser ambiciosos, jugártela, y cuando estaban fallando los de arriba, intentar darles caza. En momentos importantes hemos podido ser un poco cagones”, lamenta el presentador de 'El Partidazo de COPE'.

Castaño mira con preocupación la visita del Oviedo, “porque nos puede poner la puntilla”. Para que el Sporting lo evite, pide al equipo que “dé la talla, que sean conscientes de que es un partido muy importante para la gente, un partido para ganar y jugar bien. Marcar el primero y no meterse atrás, que es el defecto que le veo a este equipo”.

Necesidad de mejora para el Sporting y Manu García

“Creo que al Sporting le toca espabilar. No se puede salir de esa forma contra el Mirandés o el Tenerife. Hay jugadores de talla. Mariño, que es verdad que ahora está fallando, Babin, Manu García, Djuka. Están obligados a más. Pienso que hay equipo para más. Sí, van quintos, pero con un poco más estarían en toda la lucha por el ascenso directo. Ha habido fallos inexplicables para la plantilla que tiene el Sporting”, explica.

Juanma Castaño añade sobre las opciones de ascenso: “Ahora hay que pelear por la mejor posición posible, que es muy importante para un 'play off'. Tengo muy claro que el Almería será tercero. Hay que hacer lo posible para ser cuarto. Para el 'play off' estoy pesimista, lo reconozco. Porque veo muy fuertes al Leganés y al Almería”.

El comunicador gijonés se centra en la figura de Manu García, a quien pide que “lidere al Sporting, que sea el jugador que es con la Sub-21, donde se ve a un pelotero impresionante. Tiene que echarse el equipo a la espalda. Se nos acaba la temporada, está a tiempo de coger las riendas del equipo. Luego además se irá otra vez con la selección. Le pido un esfuerzo extra, un cambio en su forma de jugar con el Sporting”.

La situación del Oviedo

Sobre el Real Oviedo, Juanma Castaño cree que la falta de presencia de Arturo Elías en Asturias dificulta el día a día del club. “Es muy complicado cuando falta continuidad en el trabajo. Entiendo los problemas que tiene el Oviedo. Al Sporting, con algo más de calma y continuidad, le está costando. Imagínate al Oviedo... A mí todo esto de los inversores extranjeros... creo que hay que estar ahí, muy encima, sentir la crítica, el miedo. Tengo cierto recelo de estas cosas. No controlo mucho cómo se hacen las cosas en el Oviedo, pero sí creo que hay que estar más encima, darle al trabajo una mayor continuidad”.