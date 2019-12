“Me ha salido un buen partido”. El protagonista de la frase es Juanjo Nieto, el motor de la victoria del Real Oviedo contra el Rayo Vallecano. Sus arrancadas levantaron a un equipo que acumulaba frustraciones en las últimas semanas. En apenas treinta segundos, Nieto ya había batido la portería rival. Ochenta minutos después, de nuevo fue el protagonista en el área del Rayo. Su galopada acabó en un penalti con suspense y, por fin, con gol de Ortuño.

“El árbitro me dice que ve que salto y me tiro. Le dije que no, que era clarísimo el penalti, que yo iba a tener razón, que lo revisara”, explica Nieto. Y Pulido Santana le dio la razón tras consultar la pantalla. “Todos nos equivocamos y cometemos errores, para eso está el VAR”, concede con naturalidad.

El exjugador del Hércules aplaude al equipo por “creer hasta el final”. Sobre su fútbol, destaca la faceta de “aparecer desde atrás en jugada larga y sorprendiendo”. Juanjo Nieto ha ido de menos a más, en una progresión mayúscula. “Empecé sin pretemporada, en una categoría nueva. Me costó, era consciente de ello. Pero trabajé duro, a diario, para darle la vuelta a la situación y pienso que voy en el camino correcto”, dice el gran protagonista del segundo triunfo azul en el Tartiere.