Juanjo Nieto, ante el equipo de su corazón

"Es el equipo de mi ciudad, donde me he criado, donde he jugado desde pequeñito". Juanjo Nieto se prepara para recibir al Castellón, el partido más emotivo de la temporada. "Llevan años haciendo las cosas bien, han conseguido dos ascensos en tres años, han mantenido el bloque, les gusta tener el balón y vienen con necesidad de puntos", advierte.

El lateral del Real Oviedo ve al equipo "sólido", pero los "fallos individuales" les estaban condicionando antes de la visita al Estadio de Gran Canaria.

Nieto acaba contrato en junio de 2021. El futbolista confirma que, hasta ahora, no se ha hablado de una posible renovación. "De momento estoy centrado en el día a día. Sabemos la situación que tiene el club, ha habido que ajustar el presupuesto. (La renovación) no es algo que tengamos que hablar ahora. Habrá tiempo para hablar de renovación o de lo que sea", responde.