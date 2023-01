Juanfran Moreno: "El Oviedo mueve una masa muy grande y yo busco emociones fuertes"

Roberto Suárez, director deportivo del Real Oviedo, dio la bienvenida a Juanfran Moreno. "Necesitábamos un jugador de un perfil muy concreto. Hemos entendido que Juanfran reunían todas las cualidades que queríamos. Tiene experiencia en Primera y en Segunda, viene de rendir a muy alto nivel. Nos da un perfil diferente a Lucas y nos va a aportar variedad al juego", ha dicho Suárez sobre el lateral derecho.

Negociaciones.

"No tenía ninguna intención de irme de Málaga. Había jugado 16 partidos y, aunque había dejado de jugar, sé que en el fútbol a veces se juega o no. Tenía varias opciones de salir pero no tenía intención. Me surge Oviedo y le dije a mi mujer que me ha salido una opción que me ilusiona y me apetece. A ella le iba a gustar volver al norte de España, no le dije dónde era. Al Málaga le dije que tenía una opción que me interesaba para llegar a un acuerdo. El día 6 se lo transmití al club y el día 7 estaba haciendo las maletas para Oviedo".

Salida del Málaga.

"Los últimos meses han sido lamentables. Más allá de jugar o no, soy competitivo. Me he caracterizado por trabajar. Ha habido mucho revuelo, muchas informaciones que no eran como tenían que ser. Dejo muchos amigos y un gran vestuario. Es un motivo deportivo porque las cosas no salían y se querían cambios. Yo he sido uno de esos cambios. Lo importante es que las cosas vayan bien".

Carrera deportiva y nuevo reto en Oviedo.

"Me considero un jugador muy afortunado. No he jugado en equipos 'top' por decir que no he jugado en Real Madrid o Barcelona. Jugué en Betis o Coruña, con todo lo que eso representa. En el Leganés hicimos la mejor temporada de la historia. También en Turquía o en Málaga, con todo lo que representa. El Oviedo mueve una masa enorme. Tuve la oportunidad de jugar contra aquel Oviedo de Manu Busto, de Nano que lo hacía muy bien de lateral... soly muy viejo ya. Me gustó mucho el ambiente y cuando volví de Turquía quería eso. Me quedé sorprendido después de ganar por la comunión entre equipo y afición, hay que seguir cuidando eso. Llevo 15 años de profesional y busco emociones fuertes".

Lo que le pide Cervera.

"Con el míster he hablado. Quiere que venga a sumar, lo que se espera de un jugador de 34 años. Sumar dentro y fuera. Tengo un carácter competitivo muy grande y cualquiera que vea los entrenamientos del Oviedo verá que parece que llevo aquí toda la vida".

Competencia con Lucas.

"Soy muy friki del fútbol. Lucas ha tenido un crecimiento brutal. Quiero ayudarle a que siga a ese nivel y, si no sigue a ese nivel, estoy ahí para darle competencia. Ojalá siga a ese nivel porque será lo mejor para el Oviedo".

Estado físico.

"Vengo para jugar y aportar cuando el entrenador me diga. Desde el primer día he podido entrenar y aportar desde la intensidad del día a día. Parece que vengo de un desastre pero he sumado 1.200 minutos. Lo importante es estar preparado para cuando el entrenador necesite".

Objetivos a nivel colectivo en el Oviedo.

"Tengo el objetivo del Oviedo y el objetivo es ir partido a partido. Estamos en un momento de la temporada en el que vamos a determinar para dónde vamos. Si conseguimos tres victorias seguidas iremos para arriba y si no quedaremos en tierra de nadie. Ahora tenemos Huesca que es fuera de casa, donde nos está costando más. En el Tartiere el equipo vuela. Las pocas veces que he marcado objetivos a largo plazo no ha salido bien así que partido a partido".