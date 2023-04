Juanfran después de su dolencia: "Modo Ferrari no estoy. Pero sí modo Seat León FR lunas tintadas"

¿Cómo se encuentra?

"Estoy bien. Fue una semana larga y unos días difíciles. Cometí una imprudencia y quiero pedir disculpas a mi familia. Resté importancia a algo que podía haber sido muy grave, pero no me arrepiento haber intentado estar en el partido. Sabía que iba a jugar y para mí el fútbol es la vida y a veces uno no se da cuenta que lo importante es la salud".

¿Está para jugar?

"Es una semana. Ferrari no estoy. Pero sí un Seat León FR lunas tintadas".

¿Cómo ha pasado los últimos días?

"Estoy en un momento de mi vida en el que tengo mucha paz. He dado todo para llegar aquí y he cumplido todos los sueños que tuve de niño. No ha cambiado nada. Lo pasas mal porque mi familia lo ha pasado mal. Fueron días de muchos nervios y en ese aspecto estás un poco fastidiado por hacer sufrir a las personas que quieres. Lo pasé mal por mis hijas y por mi mujer. Yo estaba tranquilo. Todos los resultados son favorables. La vida sigue. No soy nadie especial. Tranquilidad, con normalidad".

¿Cómo lo ha vivido su familia?

"Con el susto que tenían no tenían fuerza ni para reñirme. El domingo era mucha incertidumbre, porque nos decían que igual había que operar. Hice radiografías, TACs, analíticas... No llegué pensando que podía ser para tanto. Lo que más sufrí fue no haber jugado en Granada".

¿Ve opciones de jugar el domingo?

"Cuando llegué en invierno no esperaba no haber jugado titular hasta ahora. Pero siempre hay que ser honesto, Lucas está haciendo una gran temporada y el míster cree que no hay que cambiar. Nunca ha cambiado mi actitud por los minutos. El míster siempre me ha respetado y yo también. Esta semana hay una oportunidad para entrar. Oier Luengo hizo un gran partido el otro día y también se merece jugar. Haga lo que haga Cervera va a tener mi apoyo. Vine a jugar y a intentar quedarme aquí para intentar llegar a la élite, en unos años, no de manera inmediata como quizá quiere la gente. Tengo mis opciones para seguir seguramente y cosas interesantes. Estoy en un club maravilloso y con un gran vestuario. Un entrenador que no conocía y que me ha enseñado cosas. Rompo una lanza en su favor. Llegó a un sitio en octubre y es complicado que los entrenadores se adapten. Se está salvando la temporada y elevando el nivel de juego.

Este miércoles se le vio hablando con el míster...

"No puedo comentar lo que estaba hablando con Cervera (risas). Le veis que parece que no habla, pero yo tengo buena relación. A veces charlamos de fútbol y del día a día. Él sabe que yo estoy aquí y que estoy preparado. No tengo el ritmo de competición, pero físicamente estoy bien y si tengo que jugar jugaré. Y si no, al que tenga que jugar le apoyaré. Y a intentar sacar este partido, que nos daría tranquilidad. Soy un tío muy feliz, me gusta gastar bromas. Si el míster lo considera, yo estoy preparado".

¿Qué le dice el dato de que el equipo no haya marcado más de un gol todavía?

"El fútbol se está convirtiendo en un deporte muy táctico y menos alegre y vistoso. Está habiendo menos goles en general. Ha habido partidos en los que podíamos haber hecho más goles. Prefiero ganar 1-0 o perder 1-0 que perder 4-3. Jugadores de calidad y talento tenemos".

¿Por qué está teniendo tantas lesiones el equipo?

"Hay desgracias como la mía y luego hay acciones de partido como la de Jimmy. El deporte profesional es muy exigente. No sé si habrá muchas diferencias entre los lesionados del Oviedo y los de otros equipos de la categoría. Ojalá estuviéramos todos disponibles, pero creo que es algo normal en la categoría. Se entrena mucho, hay mucha presión por los puntos, por el contrato...".

¿Qué le parece la Unión Deportiva Las Palmas?

"Es un equipo que juega muy bonito. Me encantaron en Málaga. Moleiro es un pedazo de futbolista. Tienen también al mejor jugador de la categoría como es Viera. Juegan muy bien, pero no están sacando los partidos con tanta facilidad. Creo nos puede venir bien por nuestra forma de jugar. Va a ser un partido muy difícil, viaje largo, meterán mucha gente... El equipo compite mejor contra los de arriba que contra los de zona media baja. Cuando tenemos que jugar al gato y al ratón y somos el ratón, nos viene bien. Hay que esperar a que el gato se relaje para comernos el queso.