Juan Otero, en COPE Asturias: "Mataron a mi representante y pensé que el fútbol se me acababa"

Es uno de los jugadores más imortantes del Sporting 2023/24. Con dos goles en tres partidos, jugando como delantero, Juan Otero es una de las grandes amenazas del equipo de Miguel Ángel Ramírez en el derbi asturiano de este sábado (18:30 horas) en el Carlos Tartiere. Hemos hablado con el colombiano en Deportes COPE Asturias sobre sus orígenes, los obstáculos que le ha puesto la vida y como ha llegado hasta aquí para ser uno de los jugadores más importantes del Real Sporting de Gijón.

Has empezado como un 'tiro' la temporada.

"Estoy contento de haber empezado así, marcando gol. Contento de ayudar al equipo, donde me diga el míster. Estoy a gusto ahí, de 'nueve'. Cualquier está contento cuando mete goles".

En el club tienen muchas expectativas en ti porque es tu segundo año.

"Hemos arrancado bien, ganando dos partidos en casa. He marcado dos goles en tres partidos y estoy muy contento con eso. Tenemos un gran equipo para luchar. Estando unidos podemos conseguir grandes cosas".

Vamos al principio de Juan Otero. Naces en Sipí, en Colombia. ¿Cómo es el lugar donde creces?

"Es un pueblo donde se vive de la minería. Mi padre me llevaba a trabajar de pequeño para hacer dinero y comprardulces, que me gustaban mucho. Después salí a un pueblo que se llamaba Istmina donde hay un entrenador que se llamaba Beybinay que veia y sacaba jugadores a otras ciudades.Fue duro para mí porque salí con 12 años de casa. Iba de un pueblo a otro. Estudiaba, jugaba, iba de un lado para otro hasta que decidí que tenía que escoger entre estudiar y el fútbol. Gracias a Dios se me ha dado bien el fútbol para ayudar a mi familia".

¿Cómo es Sipí, el pueblo donde naces?

"Es un pueblo con 1.500 habitantes, rodeado de pura selva. La única salida es por el río, en lancha".

¿Tu padre a qué se dedicaba?

"Se dedicaba a la minería. Me llevaba allí a trabajar con él o a cortar árboles para ayudar en casa. Vivía en una familia humilde".

Luego te vas a Istmina.

"Me fui por el fútbol. La gente me decía que tenía grandes cualidades para ser futbolista. Por suerte, mis padres me educaron muy bien y por eso estoy donde estoy. La disciplina ha sido fundamental. He aprendido mucho. Si fuera un desordenado, como compañeros míos a los que les gustaba la bebida o la fiesta y se quedaron por el camino. Siempre he estado centrado en superarme, salir adelante y poder ayudar a mi familia".

Tiene que ser duro haber vivido eso.

"No hay mucho por hacer, pero vives feliz. Son pequeñas cosas: pasear, pescar en el río, bañarte. Tuve una buena niñez, con amigos que están aún en el pueblo. Hace tiempo que no voy porque le hice a mis padres su casa en otro sitio. Hace seis o siete años que no voy".

Amigos tuyos, también con el sueño de jugar al fútbol, se quedaron por el camino.

"En mi pueblo éramos tres. Nos tocaba ir el 1 de enero a Bogotá y ellos el día 31 estaban de fiesta. Yo salí llorando del pueblo, pero salí. Dios me ha bendecido y ahora lucho por mi familia. Estoy contento por eso".

¿Vas a Istmina con aquel entrenador y cómo es ese nuevo paso para hacerte futbolista?

"Llegué a un pueblo donde no conocía a nadie, pero desde pequeño he sido un 'guerrero'. La gente nueva no me intimida, mis padres me criaron muy bien, me enseñaron cómo era la vida. Me fui solo, muy pequeño, pero en Istmina tenía familia también, hermanos de mis padres".

¿Cómo es el paso al fútbol profesional?

"Estuve en Pereira tres años con Don Julio, mi representante, al que llamaban 'Pollo'. Cuando me fui a Bogotá lo mataron. En mi cabeza pensé que se había acabado el fútbol para mí, pero por suerte no fue así. Iba a debutar en un partido y le mataron. No sé en qué cosas andaban, pero... La vida en Sudamérica es complicada. Ahí me voy con otro representante y me ayudó para ir a Fortaleza. Ahí debuté en Segunda, contra Santa Fe, y fue un gran debut. Había mucha gente, las piernas me pesaban y pensaba: 'si doy el pimer pase mal, se me viene la noche'. Por suerte no fue así".

Y empiezas a crecer.

"Con 17 años debuto en el fútbol profesional y pasa a verme la Selección sub-17. Jugué torneos en Chile o Japón y de ahí doy el salto al Deportivo de la Coruña, en el filial. Me fue muy bien, la verdad. Querían alargar la cesión, pero yo quería jugar en Primera. Jugué en Primera en Colombia, marqué seis goles y me fui cedido a Estudiantes de la Plata. Ahí me vendieron a Francia, vino la pandemia y bajamos a Segunda. Ahí me cedieron a Santos Laguna, después me compraron y ese mismo año me vendieron al América".

Qué vida, Juan. Tienes 28 años y parece que hubieras vivido 60.

"Sí, la verdad que sí (risas). Parece que tengo más años de los que tengo".

¿En qué piensas cuando echas la vista atrás?

"¿En qué pienso? En los compañeros que estaban conmigo en Colombia. Si ellos hubieran sido disciplinados como yo, estarían en la misma situación que yo. Pienso en mis orígenes, Colombia es mi casa. No me verás de vacaciones en Dubai o Estados Unidos. En Colombia está mi gente".

¿Cómo forja el carácter empezar en la mina, salir de casa solo o que maten a tu representante?

"A veces uno se asusta, pero esas cosas te hacen fuerte. Estuve tres diciembres sin ir a mi casa, solo hablaba por teléfono con mi familia. Ahora no les falta de nada y estoy orgulloso de eso".

Con todas las cosas que te han pasado siempre das la sensación de estar alegre, de bailar cuando marcas goles.

"Así soy yo. Siempre me verás con una sonrisa. Esté triste o cansado siempre voy a pelear por mis compañeros".

Háblame de tu llegada a Gijón.

"En México no jugué muchos minutos. Me llamó Alejandro Irarragorri, que me conocía de Santos, y me dijo que me venía para España, para el Sporting. Yo pensé que era para Santos, pero me quería en España. Hablé con Álvaro Fidalgo y me dijo que iba a estar contento en la ciudad y en el equipo. No se equivocó".

Ya eres uno más.

"Estoy contento, a gusto, orgulloso de estar en Gijón. Es una ciudad muy tranquila y la gente es muy amable. Cuando las cosas van mal y silban, es normal, es el fútbol, pero muy contento de estar aquí".

¿No le has dicho a Fidalgo que vuelva a Asturias?

"No le he dicho nada, por ahora. Está en un gran club, en América. La gente le quiere y está a gusto. Ya llegará el momento de darle la vuelta".

Tuviste un momento 'complicado' con aquella foto delante del espejo que levantó mucha polémica.

"La verdad que fue un error. Duró solo dos segundos en las redes sociales, pero la gente ya hace capturas en las redes sociales. Eso no afecta en el rendimiento. Pedí disculpas, no fue con intención, pero no afecta a mi rendimiento. A veces se le da mucha importancia a las redes... No estoy pendiente de lo que digan a las redes sociales, cada uno piensa como le da la gana, pero yo estoy tranquilo".

Hay un derbi el sábado.

"Al grupo lo veo muy motivado, muy unido. Creo que vamos a hacer un gran partido. Los derbis se definen por detalles. Si te desconcentras un segundo el otro equipo lo puede aprovechar. Ojalá hagamos un buen partido para darle una alegría a la gente. El año pasado jugamos bien, pero ganaron ellos por detalles. A veces juegas mal y ganas. Se definen por detalles".

¿Qué papel juegan los de casa para motivar a los nuevos en un partido así?

"Todos los que estamos aquí hemos jugado 'Clásicos'. En Sudamérica lo viven muy fuerte. Y muchos de los que estamos aquí ya hemos vivido un derbi asturiano. Por ejemplo, ¿qué le vamos a decir a Roque Mesa? Ha jugado muchos derbis, es experimentado. Los jóvenes también llevan mucho aquí y saben lo que es este partido".

¿Qué te parece el mercado de fichajes?

"Yáñez da mucha seguridad, Pascanu aporta mucho, Rober Pier conoce la Segunda, Hassan te cubre la banda él solo... Hay un gran equipo. Estamos unidos, damos la vida por el compañero. ¿Playoff? Poco a poco, pero creo que sí podemos pelearlo. Hay que cuidar los detalles, que es lo que nos hace perder partidos".

¿Qué te dice la gente por la calle?

"Que juguemos igual fuera de casa que en casa. Es una tarea pendiente que tenemos, jugar fuera como lo hacemos en El Molinón. La gente, por lo general, te respeta y no te molesta. Hay señores que me paran y me dicen que no me quieren molestar, que entienden que tenga vida social. Me gusta eso".

¿Cómo fueron las negociaciones para volver este verano al Sporting?

"Le dije a mi representante quequería quedarme aquí. Fue complicado, pero lo arreglaron con el América. Me tocaba regresar el 11 de julio a la pretemporada, pero yo no quería. Mi repre me llamó y me dijo que volvía al Sporting y me sacó una sonrisa. Fue difícil porque el América no quería cederme otra vez, pero al final aceptaron y aquí estoy".

¿Qué planes tienes?

"Tengo contrato hasta junio de 2024, ahí me quedo libre. A partir de ahí, la mejor opción. Si puedo quedarme en el Sporting me quedaré, en Segunda o en Primera. Estoy muy contento aquí".

¿Tu familia está aquí o sigue en Colombia?

"Están allí, en Colombia. Vendrán en diciembre para pasar año nuevo, pero tienen a su gente en Colombia y están bien allí".

¿Te sientes solo sin tu familia?

"Llevo 'trajinando' solo desde los doce años. Tengo a mi novia aquí y a un amigo. A veces te sientes triste sin tu familia, pero es la vida y tienes que vivir con eso".

Qué diferencia de tus inicios, en un lugar humilde, a los lujos que te da el fútbol.

"De pequeño le decía a mis compañeros, cuando jugábamos a la Play Station, que mi nombre algún día estaría ahí y podría jugar conmigo mismo. De andar en lancha en el pueblo a ir en avión, en coches... Si te esfuerzas en la vida puedes conseguir lo que quieres. La disciplina también es fundamental: si hubiera debutado y me hubiera relajada ahora seguiría en Colombia".

Los futbolistas ganáis buenos sueldos. ¿Inviertes a futuro?

"Sí, invierto. Hay que pensar a futuro. Luego te quedan 20 años después de la carrera como futbolista y hay que seguir adelante".

¿Cuántos goles vas a meter esta temporada?

"Diez goles. La Segunda es difícil. Si puedo asistir a un compañero para que marque él, lo voy a hacer. Me vas a ver contento si el equipo gana, marque quien marque".

¿Qué darías por ganar el derbi?

"Mucho, la verdad. Hemos perdido por detalles. Somos conscientes de lo importante que es para la gente. Vamos con la mentalidad de ganar el partido, pero somos conscientes de que ellos están esperando aprovechar nuestros errores. Vamos a estar concentrados como dice el míster".