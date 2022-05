'Jota' Rodríguez: "El Sporting está en una tendencia muy peligrosa como club"

'Jota' Rodríguez analiza la actualidad del Sporting desde el Diario AS en Deportes COPE Asturias. Después de conseguir la salvación, es hora de hacer balance de la temporada y buscar respuestas de cara al futuro.

La salvación del Sporting, matemática

"Alivio es la palabra que empleó Abelardo con absoluto acierto. La forma de conseguirlo debería de hacer meditar a todos los estamentos. Abelardo definió perfectamente la situación del club tras el partido en Fuenlabrada".

¿A qué te refieres?

"Tiene que haber reflexión a todos los niveles. Desde la presidencia deberían plantearse todo de nuevo. Mirar hacia atrás y ver que, desde que Javier Fernández asumió la propiedad, el equipo se le ha ido cayendo año a año. El espejismo fue el año pasado. El club está en una dinámica peligrosísima en esta tendencia".

¿Cómo crees que el Sporting encarará el partido ante Las Palmas?

"El Sporting tiene que salir a competirlo. Mi concepto de rivalidad no va con estos tiempos, es más de antes. El Sporting tiene que cerrar la temporada de la mejor forma posible. No concibo un equipo que salga a dejarse o a perder. Sin mirar a ningún lado, tiene que terminar bien. Lo demás son milongas. Es seguir en un bucle de enfrentamientos que no conduce a ningún lado. Entiendo la rivalidad. Hoy yo te tomo el pelo a ti y tú a mí, pero ya está. El Sporting tiene que mirar por sí mismo".

Un Sporting irregular

"Si analizamos cómo está el Sporting, es probable que no sea capaz de ganarle a Las Palmas. Contra el Girona estuvieron bien, pero explícame el cambio de una semana a otra. El sábado dio una imagen lamentable contra el Fuenlabrada. los jugadores deberían de hacer una reflexión muy profunda. No entiendo en profesionales cómo puede haber un cambio del Girona al Fuenlabrada. No veo al Sporting superando a Las Palmas tal y como está".

El argumento del aspecto mental ha sido muy utilizado esta temporada en el Sporting

"Es un problema gordo. El fracaso del coach ha sido tremendo, uno más. Vamos acumulando despropósitos a lo largo de la temporada. No me vale que el equipo fuera líder al principio. Desconfío de los inicios espectaculares porque luego los equipos se caen. Las trayectorias de los equipos que se juegan algo es otra, es la de terminar bien. La planificación deportiva, con la dirección deportiva, es 'otra'. Javier Fernández debe dejar de ser tan proteccionista con la dirección deportiva".