José Ramón Cuetos Lobo: "Los dirigentes tendremos algo de culpa si no logramos arreglar las cosas"

José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, ha estado en Deportes COPE Asturias hablando de los incidentes del derbi asturiano y de la relación entre Gerard Piqué y la Federación Española de Fútbol.

¿Qué opinas como Presidente de la Federación Asturiana de los incidentes en el derbi asturiano?

"Creo que son cosas que pasan cuando hay alta tensión y los futbolistas están con mucha tensión. No deberíamos de seguir alimentando las consecuencias del derbi, no hacemos bien al fútbol. Deberíamos de pasar página todos. Hay que arreglarlo mediante el diálogo. Los que ocupamos puestos directivos debemos de solucionar las cosas y abogar por el diálogo".

¿Has llamado a los clubes para acercar posturas?

"He tocado ciertos temas, pero oficialmente no me he dirigido a nadie todavía. Estoy seguro de que alguien va a intentar que haya diálogo entre ambas partes.

¿Te comprometes a hacer de intermediario entre clubes?

"Me comprometo a que "alguien" haga de intermediario. Me refiero a alguien de la Federación Asturiana, y eso es como si me comprometiera yo. Los problemas se resuelven dialogando".

Para el fútbol asturiano, ¿no es lo recomendable que Sporting y Oviedo tengan un mínimo de buenas relaciones?

"Lo ideal sería eso. Cuando hay otros derbis en otras ciudades, siempre hay buena sintonía durante ese partido. Lo ideal sería eso, pero a veces lo ideal es utópico".

¿Estuviste en el palco viendo el derbi?

"Sí, estuve en el partido. Después del partido me fui a por mi coche y me fui a mi casa. En el palco no hubo problema ni comentarios sobre el partido para nada".

¿Te han llamado desde la Federación Española para preguntarte por lo sucedido?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"En ningún momento. Es un tema que pasa aquí y la Federación Española hace bien en no meterse. Hay que obviar los incidentes y dejarlo pasar. Hay que tener en cuenta también que el domingo se juega un partido de rivalidad (Sporting B - Oviedo Vetusta)".

El problema es que, si lo dejamos pasar, la situación puede estancarse y seguir igual que en los últimos años.

"Tenemos tiempo suficiente para el próximo derbi. Si no somos capaces a arreglar las cosas de cara al año que viene, los dirigentes tendremos algo de culpa. Vamos a intentarlo y vamos a dar ese margen, a ver si somos capaces de revertir la situación".

¿Qué te parece que Piqué cobre comisiones por una operación con la RFEF para la Supercopa?

"No sé si Piqué cobra comisiones o no. Si ha hecho un trabajo, tendrá que cobrar por el trabajo que ha hecho. Yo sé que existía ese contrato y sé lo que repercute en el fúbtol asturiano y en el fútbol nacional. Si le preguntas a los equipos de Tercera que recibían 7.000 euros y ahora reciben 50.000 euros, o a los de Segunda RFEF que reciben 150.000... No hay una varita mágica que genere ese dinero. Si no es por ese dinero, hubieran desaparecido muchos clubes tras la pandemia".

¿Es ético que un futbolista cobre comisiones por una operación relacionada con una Supercopa donde participa? ¿Hay conflicto de intereses?

"¿Piensas que va a obtener algún beneficio en el terreno de juego por esta operación?"

No lo sé, por eso pregunto.

"Te digo yo que no. No repercute en absoluto. Estaríamos poniendo en duda al estamento arbitral. Pongo la mano en el fuego por el estamento arbitral".