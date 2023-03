José Marsà: "¿Las Palmas? Todos los partidos son finales"

José Marsà ha recibido el premio a mejor jugador del mes de febrero en el Real Sporting y ha hablado ante los medios de comunicación de su situación personal y del delicado momento deportivo que atraviesa el equipo.

Mejor jugador de febrero.

"Me siento a gusto en el Sporting. Me he adaptado rápido al equipo. Sinceramente no me esperaba adaptarme así tan rápido al tratarse de una nueva competición, un nuevo equipo, pero muy bien".

Cambio de posición.

"Me sentí cómodo como centrocampista. En los primeros minutos algo extraño al no estar acostumbrado a jugar ahí. Había jugado un par de partidos ahí más que nada por necesidad, pero nunca los 90 minutos. Durante la semana el míster me fue preguntando cómo me encontraba en esa posición y lo fuimos preparando."

Pelea por la permanencia.

"Es la situación que nos está tocando vivir. Nos gustaría estar en otra situación, pero es lo que nos queda: luchar los partidos que quedan".

Jugar como pivote.

"Había jugado un par de partidos como necesidad. Nunca había jugado los 90 minutos ahí. Durante la semana me comentó que quería que jugara ahí y decidió llevarlo a cabo".

Bajón de rendimiento fuera de casa.

"No creo que afecte jugar fuera de El Molinón. Fuera de casa viene mucha gente a apoyarnos y nos entimos como en casa".

Pareja con Varane.

"Al principio me encontraba más extraño ahí. No estamos habituados a jugar juntos y se nos hacía raro, a mí también en esa posición. Varane es un chico muy comprometido y muy trabajador".

¿Te gustaría seguir en el Sporting?

"Sí, ya lo dije cuando me preguntasteis. No depende mí, pero estoy a sguto como para seguir".

¿El partido en Las Palmas es una final?

"Sí, obviamente. Todos los partidos son finales. Ya no por la situación en la que estamos, es que deberíamos verlos siempre así".