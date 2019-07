José Alberto sienta las bases

El técnico del Sporting, José Alberto López, ya se ha puesto al frente del primer equipo para iniciar la pretemporada. Su primer proyecto desde el verano. El técnico lo afronta "con muchas ganas e ilusión. Estamos construyendo un bloque con calidad y con garantías". Sobre su vestuario, destaca que "tenemos una mezcla de gente veterana y joven, con mucha ilusión".

Uno de los últimos en sumarse es Álvaro Vázquez. El delantero catalán firmó su contrato por tres temporadas y realizó su primer entrenamiento. José Alberto reconoce que "la calidad de Álvaro está fuera de toda duda. Viene de hacer diez goles en un club donde no lo ha tenido fácil. Es una buena incorporación. Colma lo que queríamos".

También tiene palabras de reconocimiento para Javi Fuego, primera de las incorporaciones del Sporting. "Es un jugador con muchos partidos en Primera y que tenía ofertas para seguir jugando en la categoría. Decide volver a su casa. Nos va a aportar fútbol, equilibrio y ayudará a que los jóvenes puedan seguir creciendo".

Otro de los nombres por los que suspira el equipo rojiblanco es el defensa Peybernes, que espera su desvinculación del Lorient. "Mathieu es una posibilidad. Estamos trabajando en su vuelta. No solamente depende de lo que nosotros queremos, también de él y de su club. He hablado con él", apunta José Alberto.

Respecto a las posibles salidas que pudan producirse. El técnico se muestra tranquilo. "No me preocupa nada. La pretemporada es larga, seis semanas. Arrancamos hoy e iremos viendo las situaciones individuales en cuanto a salidas y llegadas. Sabemos que va a haber movimientos·, apunta. En especial habla acerca de los porteros, Dani Martín y Diego Mariño, de quienes comenta que "me gustaría quedarme a los dos. Son cuestiones de club y de mercado".