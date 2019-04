José Alberto reivindica el estilo y la racha del Sporting

José Alberto López halaga a sus jugadores. "Veo al equipo competir y lo veo al nivel de los mejores de la categoría. Hay que mantener ese nivel. Hemos formado un buen bloque, que defiende junto y ataca con velocidad". Ante la visita del Granada, el entrenador del Sporting hace una comparación con el partido contra el Oviedo. "El de mañana es un partido del nivel del derbi, de los atractivos de la categoría. El Granada nos va a exigir mucho".

El debate sobre el juego del Sporting también ha estado presente en la rueda de prensa del entrenador. José Alberto se ha mostrado enérgico en la defensa del estilo del equipo. "Yo os pregungo a vosotros: ¿qué es jugar bien? Hay dos cosas: intentar hacer más ocasiones que el rival y que el rival no te genere situaciones de gol. Ahora finalizamos muchas más jugadas que anteriormente. Jugar bien es conseguir eso, y que el rival no te genere ocasiones. Hay mucho estilos. Jugar bien es saber a lo que juegas, independientemente de que juegues combinativo, más directo... Cada uno tiene su estilo. Ahora no es casualidad haber conseguido 16 de 18 puntos, es una barbaridad en esta categoría y hay que dar un merito terrible a lo que han hecho estos jugadores".