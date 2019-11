"Intento alejarme del ruido exterior y centrarme en el trabajo, de lo que de mí depende. Creo que necesitábamos cerrar las puertas para tener más tranquilidad. Nos ha venido bien". José Alberto López analiza su situación al frente del banquillo del Sporting. "Estamos hablando más de mí que del partido. Lo importante es el equipo, no José Alberto", ha respondido el técnico asturiano.

"Desde el primer día que llevo en Mareo he sentido la confianza de todos. Pero sé que no es un cargo vitalicio. ¿Si me la juego mañana? Mañana vamos a ganar", ha asegurado con confianza.

"Hasta este momento, todo ha sido muy cruel con nosotros. Fuerza la tengo toda. Entiendo que la situación no es sencilla y mantienen la confianza. Ellos (los dirigentes) me conocen, valoran el día a día. Los resultados son malos, pero se pueden revertir", ha apuntado José Alberto.