Jorge García avala la llegada de Javi Fuego

Cuando Jorge García Torre jugó su primer partido oficial en el Sporting, su compañero Javi Fuego ya se había asentado en el once. Ambos futbolistas, de la generación del 84, proceden de la cantera de Mareo y pasaron por todas las categorías inferiores del club rojiblanco. El zaguero, actualmente en las filas del Langreo, avala en Deportes COPE Asturias, la llegada de Javi Fuego. "Me hace muha ilusión, jugamos juntos desde los once años y creo que es una gran operación para las dos partes. Estoy convencido de que podría seguir jugando en Primera", destaca Jorge García. El defensa gijonés cree que el nuevo fichaje del Sporting rendirá a la perfección en el club durante las dos próximas temporadas y podrá ejercer un rol de futbolista experimentado. "Es un chico que se cuida al máximo. Es muy responsable. Será un ejemplo para los más jóvenes", admite.