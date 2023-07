Jordi Pola da el salto a Portugal: "Puede ser el comienzo de algo bonito"

Jordi Pola jugará en el CD Nacional, de la Segunda División portuguesa. El equipo en el que se formó Cristiano Ronaldo, en la isla de Madeira, donde recala el ex del Sporting después de no haber sido renovado con el conjunto rojiblanco. Coincidirá con un ex del Sporting como André Sousa. Jordi Pola cuenta en Deportes COPE Asturias como afronta su nueva experiencia, la primera lejos del Principado y de la órbita del Sporting.

Acaba de aterrizar en Madeira, este martes ha realizado su segundo entrenamiento, por lo que todavía está dando sus primeros pasos en la isla: “He llegado el fin de semana a Madeira. Adaptándome al idioma, a los compañeros, a otro país… y también al fútbol de aquí. Está en temporada alta ahora. Estoy mirando pisos y que pueda venir mi novia, pero los precios suben un poco a estas alturas”.

Pero ya le ha dado tiempo a conocer un poco sobre su nuevo club y sobre un ídolo en Portugal, sobre Cristiano Ronaldo: “Es un histórico de Portugal. Aquí empezó Cristiano y tienen muchos recuerdos de él. Ha competido en Europa League y hace dos años ha estado en Primera. Hay una misión de hacer una buena campaña, igual no de subir de primeras, pero de hacer buena temporada”.

Es la primera vez que echa la mochila a la espalda, algo que interpreta como una oportunidad: “Dar el paso es difícil pero siempre hay que mirar lo positivo. Es una oportunidad en el fútbol profesional y puede ser el comienzo de algo muy bonito. El idioma del fútbol es universal y creo que puedo adaptarme bien a Portugal, en una liga muy física. Y poder mostrarme de cara al mercado".

Tras concluir la temporada en el Sporting, el club no le renovó y entonces tuvo que buscar la oportunidad en el extranjero: “Yo estaba disfrutando de los que intuía que eran mis últimos partidos. En el fondo, era un privilegiado. Estaba ansioso esperando equipo, surgieron opciones, pero al final no se dieron y esta surgió de repente y la hicimos rápido. Me decían que puede ser una buena oportunidad y confiaban en mí".