"Jony genera esa aureola de que se puede"

Con el mercado invernal ya cerrado, el entrenador, David Gallego, analiza la situación en la que queda su plantilla para afrontar el final de temporada. El técnico valora muy positivamente las llegadas y analiza el déficit de puntos respecto al play off.

Mercado, ¿satisfecho con la plantilla? ¿Capacitado para ser sextos?

"En cuanto a la plantilla, siempre he dicho que estaba muy contento. Durante el transcurso de la temporada, el club sabe qué jugadores nos podían hacer mejores. Hemos traído ese perfil. El club ha hecho un trabajo espectacular. Es el perfil de jugadores que necesitábamos. Tendremos más competencia y alternativas. Satisfecho con el trabajo del club. Nos dan alternativas".

Esfuerzo del club, ¿crece la presión para mejorar en resultados?

"La presión y esas historias, para mí… nuestra ambición, como club, siempre debe ser máxima. En la primera vuelta no tenemos los puntos que debemos tener, no tenemos los puntos que al final de temporada nos dan la posibilidad. No veo la presión, sino un equipo ilusionado. La gente se ha ilusionado mucho con los refuerzos. Es una situación diferente al inicio de la temporada. Quedan 51 puntos y estamos en menos siete. Tenemos que tener tranquilidad y pensar en partido a partido. Hemos recuperado gente. Excepto Guille y Borja, tendremos un equipo más compacto y competitivo, con más experiencia en la categoría. La ambición siempre ha sido máxima y siempre ha sido máxima".

Jony

"Para mí es una pasada ver un jugador que genera estas expectativas, lo que ilusiona, lo que puede aportar. Genera esa aureola de que se puede. También es lo que puede aportar, muchísimas cosas por su talento".

Inactividad de Jony

"Lleva muchos meses sin jugar. Ha entrenado mucho. Todo el plan físico lo ha asimilado bien. No sabes si es mejor que inicie o participe entrando. Tiene las mismas posibilidades que el resto de sus compañeros. Valoraremos el riesgo. Cuando un jugador lleva tanto tiempo sin participar. Vamos a ver cuál es la mejor alternativa. Es difícil que aguante 90 minutos".

Resto de recién llegados y Rivera

"Excepto Eric, que ha estado poco con nosotros y Puma, que acaba de aterrizar hoy… Christian Rivera está recuperado, no hay que pedirle nada porque conoce nuestro modelo. Está a disposición".

Se ha hablado poco del partido

"Una cosa es lo que se habla fuera y otra cosa lo que he percibido durante la semana. La calidad de entrenamiento, la intensidad… ha sido brutal. Es una de las mejores semanas que he visto en cuanto a entrenamientos. Es un líder sólido. Tenemos alternativas suficientes para ganar el partido. El equipo está metido e ilusionado. No habrá excusa".

Jordi Calavera. ¿Ha hablado con Bogdan o normalidad?

"No he tenido ningún aparte. Solamente he hablado con los nuevos para meterlos rápido en dinámica, para que sepan lo que buscamos. La situación es diferente. Quedan 51 puntos. Hemos perdido a un lateral durante un tiempo, son varias lesiones de Guille. Si había una posibilidad de incorporar a alguien ahí… hay que darle naturalidad. El que mejor rinda, tendrá opciones de participar. Bogdan tiene las mismas posibilidades que el resto".

Para remontar los siete puntos de desventaja

"No quiero ir más allá. Lo inmediato es lo importante para nosotros. No hay otro camino. Se puede no ganar, estar a ocho o nueve, y en dos o tres semanas, estar a cuatro. Quiero que el equipo se olvide y que piense solamente en el próximo partido. No podemos pretender recortarlo en tres o cuatro semanas. Toca Eibar y ahora nos centramos en ese partido".

Eric Ramírez

"Es una cuestión de la Dirección Deportiva, tiene informes y no para. Trabaja de forma continua. Es un jugador de referencia, de área. Nos puede dar muchas alternativas en cuanto al juego. Nos da juego aéreo, nos va dar competencia. Es un perfil que necesitábamos. Nos encaja perfectamente para ser mejores. Otra cosa es lo que se van a ganar los jugadores en cuanto a minutos".

Ampliación de Mareo

"Es una noticia estupenda. Que sigamos creciendo, con lo grandes que somos, es espectacular. Es un club con mucha ambición".