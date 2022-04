Montiel: "Estoy con confianza y con ganas de ayudar"

Joni Montiel, autor del gol del triunfo del Real Oviedo en el Cartagonova, atendió a los medios de comunicación en El Requexón, antes de una sesión donde no pudo estar por lesión.

"Estamos contentos, llevábamos toda la temporada tratando de meternos en playoff. Tanto yo como mis compañeros estamos en buena dinámica. Es lo importante para conseguir victorias. Con muchas ganas de ayudar al equipo a conseguir el objetivo".

¿Cómo estás después de la entrada de Tejera?

"En caliente noté un poco de quemazón con la patada de Tejera. Hoy me he levantado con dolor, en principio no podré entrenar. Ojalá no sea nada. Cuando acabó el partido noté dolor y hoy me he levantado fastidiado. Tejera se quedó esperándome en el túnel de vestuario y me pidió disculpas".

¿Esperabas que el partido se pusiera así de feo?

"Podía pasar porque nos jugábamos mucho. Ellos pasarnos y nosotros distanciarnos. La gente va pasada de revoluciones y puede pasar".

¿Te ves para ser titular después de tus últimos partidos?

"Con mucha confianza y con ganas de demostrar que puedo ayudar al equipo. Los compañeros están bien también. Es importante que todos sumamos donde nos toque y aprovechar las oportunidades que tengamos".

¿Visteis el Ponferradina-Las Palmas? ¿Os alegrasteis con el gol de Las Palmas?

"Fuimos a comer y vimos los últimos 15 minutos, lo importante. No celebramos el gol de Las Palmas; lo bueno hubiera sido un empate"