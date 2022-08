Jon Pérez Bolo: "Nos motiva ver a nuestra afición tan ilusionada"

Jon Pérez Bolo ha comparecido en rueda de prensa para hablar de la previa del estreno del Real Oviedo en LaLiga SmartBank el lunes (17:30 horas) frente al Andorra.

Estado del equipo

"Tanto David Costas como Miguel no estarán disponibles. Pomares ha tenido un pequeño percance y tenemos un par de días para evaluar si puede llegar o no. Ángel Montoro está cogiendo el ritmo y valoraremos si entra en convocatoria o esperamos".

Cómo llega el equipo a la primera jornada

"Con mucha ilusión y muchas ganas. Las pretemporadas se hacen largas. Nos gusta la competición. Creo que hemos hecho una buena pretemporada y nos queda mucho por mejorar. Nos tenemos que conocer todos, jugadores y cuerpo técnico. Estoy contento porque ha habido mucha predisposición y ganas de mejorar. Sabemos que tenemos que dar muchos pasos hacia adelante, pero también que la liga es muy larga. Poco a poco".

Sergi Enrich

"Es un caso parecido al de Montoro. Llegó más tarde que los compañeros. Puede ser titular. Valoraremos quiénes son los que empiezan el lunes. No vamos a dar pistas al rival, pero está para ser titular aunque lleve menos sesiones que los compañeros".

¿Tienes claro el once o aún tienes alguna duda?

"Tengo claro el once".

¿Qué Segunda División 2022-23 te esperas?

"Me espero una temporada igual de dura que las últimas. Si no eres capaz de hacer las cosas bien será complicado sacar los partidos. Los que bajan de Primera están llamados a dominar y estar arriba, pero estoy es fútbol. Los equipos que seamos capaces de ser fuertes e intenos estarán más cerca de sacar los objetivos que se marquen".

¿Tu sistema va a ser el 4-4-2?

"Lo he dicho muchas veces: es un sistema que me gusta mucho. No estamos cerrados solo a ese sistema, podemos utilizar muchos otros. Tenemos una plantilla que se adapta perfectamente a más sistemas. Cada partido es una guerra. Nuestro trabajo es sorprender al rival".

¿Se esperan más fichajes?

"El club está haciendo un gran esfuerzo. Tito está trabajando duro y bien. Seguramente haya alguna salida, a ver si somos capaces de incorporar a un jugador más. Vamos con todo y a intentar fortalecer la plantilla, pero para que venga gente alguien tendrá que salir porque si no seríamos demasiados y eso no es bueno. Algunos jugadores no disputarían los minutos necesarios para seguir creciendo".

¿Te preocupa que la ilusión del oviedismo con la nueva propiedad pueda convertirse en más presión?

"El fútbol es eso. Ilusión, pasión y emociones. Queremos llegar de la mejor forma posible al partido del lunes. Hace mucho tiempo que el primer partido de liga no se gana, a ver si rompemos esa estadística. Vamos con mucha humildad, pero eso no quiere decir que no seamos ambiciosos. ¿Que nuestra gente esté ilusionada? Eso nos tiene que motivar. El esfuerzo del club en mejorar la plantilla y en todos los aspectos, la afición lo está recibiendo bien. Ver los números de socios nos motiva, tenemos muchas ganas de devolverles lo que nos están dando. Hay que saber que representamos a mucha gente y aprovechar la ilusión para tirar para arriba. Queremos que la afición esté orgullosa de lo que ve del equipo encima del campo. La pasión, las ganas, la intensidad, ser valientes, que cada compañero mate por el que tiene al lado es importante. El Real Oviedo es un conjunto de muchas cosas y, si todos remamos en la misma dirección, todo saldrá bien".

El rival: Andorra

"Son los equipos más peligrosos, los recién ascendidos. Son valientes y proponen. Va a ser complicado. La Segunda es muy larga pero empezar bien te da un plus de tranquilidad cuando acabas de ascender. Se construye mejor con tres puntos".