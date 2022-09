Joel Álvarez, en el 'cielo' de la UFC: "Te sientes un gladiador; es como un todo incluído"

Joel Álvarez sigue dando pasos en su carrera. El último ha sido formar parte del UFC Performance Institute, el gimnasio de referencia para las mayores estrellas del mundo de la UFC. Allí entrenan los grandes campeones de la disciplina más importante de la MMA y el asturiano ya forma parte de ese selecto grupo.

El luchador gijonés cuenta en Deportes COPE Asturias desde la sede de ADARSA, en Siero, lo que significa este nuevo hito para su progresión como luchador de élite. "Mis dos últimas peleas han sido en Las Vegas y la preparación ha sido allí. Es enorme, tiene los mejores servicios. Solo tienes que preocuparte de pelear, como si fueras un gladiador. Es un todo incluído (risas)".

Nos explica el funcionamiento del UFC Performance Institute. "Es todo a tu disposición. Muchos luchadores de la empresa están allí. Tienes a muchos luchadores de tu nivel y entrenas con ellos. Allí estamos los mejores del mundo", relata.

Con 29 años, se encuentra en un momento de madurez en su carrera. "Estoy muy bien. El 'prime' de un luchador de la UFC son los 32 años", cuenta. Su próximo combate, según le ha dicho su manager, será a finales de noviembre o a principios de diciembre. El último fue en el mes de febrero y terminó en derrota, después de cuatro victorias consecutivas.

A pesar de su éxito actual, Joel no ha tenido fácil el camino. En España, la lucha y los deportes de combate no son tradición. Cuenta cómo ha llegado hasta lo más alto. "Lo veía con los colegas y se me daba bien, mejor que el fútbol (risas). Luego mucho trabajo hasta llegar ahí. Es una carrera larguísima porque yo pelee en boxeo, kickboxing... todo un poco. En España no había muchos combates y, cuando era chaval, peleaba en Rusia, en Escocia o en Suiza. Fui haciendo currículum y luego el manager, con ese currículum, te va ofreciendo cosas", relata.

El destino le preparó una grata sorpresa. Cuando le llamaron para empezar en la UFC, estaba comiendo en un KFC. "Del KFC a la UFC. Pollo, pollo...", bromea en referencia al eslogan de la famosa cadena de comida rápida. Ahora se estrena como miembro de derecho propio en el UFC Performance Institute donde han entrenado las mayores estrellas del universo UFC, como Conor McGregor o Khabib. "La última vez que estuve allí estuve con Khabib, Brandon Moreno o Paulo Costa, estrellas Top-5 de la UFC. Mis amigos alucinaban y yo les decía: 'pedidles una foto, que no muerden'. Los ves como estrellas, pero es que yo también soy una estrella".

A nivel económico, su papel como luchador de la UFC le mantiene en una posición cómoda, aunque no le resuelve la vida. "Cuando me retire, tendré que trabajar. Afiliado al deporte, seguramente. Has llegado hasta aquí y es lo que te gusta, pero tienes que seguir trabajando" remata.