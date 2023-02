Jimmy: "Hay que ser realistas. La tabla indica que estamos más cerca de la zona de abajo que de la de arriba"

El Real Oviedo ya prepara la visita del Albacete el próximo domingo en el Carlos Tartiere. Los azules se han entrenado este martes en El Requexón y Jimmy se ha pasado por sala de prensa.

Semana de trabajo

"El ambiente después de dos derrotas no siempre es el mejor. La victoria hace las semanas más distendidas. Jugamos en casa y queremos cambiar la dinámica. Los últimos partidos en casa no fueron el mejor resultado posible y queremos volver a la victoria para intentar salir de esa zona de abajo que es donde no queremos estar".

¿Está el equipo más pendiente ya de mirar más hacia abajo?

"Hay que ser realistas. La tabla indica que estamos más cerca de la zona de abajo que de la de arriba. Pero confiamos en el equipo y podemos revertir la situación. Quedan 14 partidos, hay tiempo para todo".

¿Encuentran alguna explicación para no mantener la regularidad?

"Todo pasa por mantener la portería a cero. Estos partidos no lo hemos conseguido. Con portería a cero siempre generamos ocasiones y si materializarlas, consigues la victoria".

Sobre el partido del Albacete

"Está arriba, están jugando muy bien, pero los equipos de arriba se nos dan casi mejor. Van a tener el balón y si nos juntamos bien es difícil hacernos gol. Tenemos que dar un paso adelante en casa. Tenemos que ganar sí o sí en casa, da igual quien venga".

Vuelta de Riki

"Me hace mucha ilusión por él. Se lo merece. Las cosas aquí no le salieron como quería y tiene calidad de sobra para la categoría. Me alegro de todo lo bueno que le pase".

Función del doble pivote con Cervera

"El doble pivote con Cervera tiene mucha importancia. Tenemos que recorrer muchos kilómetros por partido y llegar rápido a las ayudas. Con balón tenemos que intentar jugar hacia adelante, a la espalda de la defensa rival. Y estar juntos para que el equipo no se rompa".

¿Qué sensación tiene el equipo cuando recibe un gol sabiendo que todavía no ha dado la vuelta a ningún partido?

"Nos cuesta mucho meter más de un gol y sí que es cierto que cuando te meten gol sientes la sensación de que va a ser difícil remontar el partido. Es algo que tenemos que cambiar".

¿El problema es psicológico, de mala suerte...?

"Me preocuparía si no estuviéramos generando, pero estamos generando varias claras por partido".