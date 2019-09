Jimmy defiende a los suyos

“Cuando hay una racha mala, todo se ve gris”. Jimmy Suárez entiende que afloren las críticas sobre la apuesta por jugadores de la cantera o la falta de más incorporaciones en el mercado de verano. Pero el canterano defiende a los suyos. “Entiendo que la afición pueda dudar con los que subimos de Segunda B porque es un salto importante. Pero estamos preparados, nadie regala nada en el fútbol; si estamos ahí, es por algo. Ascendimos desde la Tercera División. En Segunda B, hicimos la mejor temporada del Vetusta. Hemos hecho méritos”, resalta el centrocampista ovetense.

Otros debates en torno al equipo se centran en una posible falta de veteranía en algunas posiciones. “Cada uno tiene su opinión. No lo comparto. Hay veteranía, igual no tanta en el centro del campo. Pero los jóvenes tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que tener responsabilidad. A mí nadie me ha regalado nada, y pienso de la misma manera que uno que lleve 10 años de profesional. Estoy convencido de que con 22 años puedo sacar adelante esta situación igual que un jugador de 35”, responde el canterano.

Sobre si se precisaba un mayor número de incorporaciones durante el verano, Jimmy opina que “siempre se quiere lo que no se tiene”. “Sí es cierto que se habla, igual algunos querían más fichajes. Mis amigos también hablan de ello. Ellos me conocen y, cuando estoy presente, saben que no me gusta hablar de fútbol. Aunque de vez en cuando me sueltan algún 'hachazo'... pero con cariño. Es normal. Yo también estoy enfadado con este mal inicio”.