Jesús Martínez: "Aunque los resultados sean buenos todavía no me gusta el equipo"

Jesús Martínez, máximo accionista del Real Oviedo, habló sobre sus sensaciones nada más aterrizar en el Aeropuerto de Asturias. Llegó acompañado de su hermano y presidente de Pachuca, Armando Martínez. En Ranón fueron recibidos por el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez.

Llegada a Asturias.

"Los viajes son cansados, pero siempre viene uno con mucha ilusión. He estado siguiendo los cambios que ha habido en el equipo. He venido por ocho días, me acompaña mi hermano, que es el presidente del Pachuca, campeón del fútbol mexicano".

La marcha del equipo.

"El 'profe' Cervera ha hecho un trabajo extraordinario. Los jugadores se han comprometido con el equipo. Todavía no me gusta el equipo aunque los resultados sean buenos. Creo que el 'techo' va a ir subiendo. Cervera lo sabe porque tiene mucha experiencia, los jugadores también. Trabajar ganando es más fácil que trabajar perdiendo. El 'profe' cogió el reto en un momento muy difícil. Estamos muy contentos con ese compromiso. Cervera y los jugadores están haciendo un gran trabajo, igual que la directiva. Al fin y al cabo, hemos hecho cambios importantes".