Jesús Martínez: "Queremos que la gente que ha confiado en nosotros vean que venimos con todo para apoyar"

El Real Oviedo ha cumplido con la tradicional ofrenda a La Santina de Covadonga. Toda la plantilla, el cuerpo técnico, el Consejo de Administración y el Grupo Pachuca integraron la expedición azul, comandada por Jesús Martínez, máximo accionista de la entidad.Estas son las declaraciones del presidente del conglomerado mexicano al término del acto en Covadonga.

¿Cómo ha vivido la visita a Covadonga?

"Ha sido un día hermosísimo. Mucha emoción, mucho fervor. No tenía el gusto de conocer esto pero es increíble. Estoy muy conmovido por toda la gente, los padres, lo que significa para nosotros llenarnos de espíritu y de fe. Con esta pandemia que acaba de pasar necesitamos unirnos. Esto es vital. Queremos adaptar en el Tartiere un pequeño lugar para que, antes de todos los partidos, le demos las gracias a Dios. Lo tenemos en todos los estadios del Grupo. Ese momento antes de los partidos hay que estar muy unidos y tener fe. La fe mueve montañas".

A punto de comenzar LaLiga.

"Estamos con el aumento de capital. Estamos peleando los últimos registros con LaLiga. Hacemos un esfuerzo muy grande porque la afición se lo merece. Tenemos un compromiso con la afición del Oviedo, que nos ha tratado de maravilla y que lo está reflejando en los abonos. Queremos que se vuelquen más porque cuantos más abonos tengamos, más ingresos y mejor será la plantilla. El 'profe' quiere un jugador más y estamos viendo la forma de contratarlo".

¿Sorprendido con la respuesta del oviedismo?

"Me gusta mucho convivir con la gente. He estado en el estadio hoy con la afición, que ha estado increíble. Quiero agradecerles muchísimo. Ayer en la comida que tuvimos con los jugadores y la directiva hemos hablado de afrontar ese compromiso con la afición".

¿Estarán inscritos todos los jugadores el lunes para jugar contra el Andorra?

"Eso quisiera yo. No que estuvieran el lunes, que estuvieran mañana. Creo que es necesario con la ampliación de capital. Si es necesario poner algo más por el jugador que venga, se pondrá, pero no creo que haga falta. Tengo que ir 'agarrando' esto del tope salarial, no es fácil. Aún faltan varios para registrar, aunque veo que varios equipos andan igual. No nos gusta estar así, debemos tener más margen otros años".

¿Qué áreas de mejora percibe en el club?

"Hay muchas áreas de mejora. Hay que ingresar más patrocinios, darle mejor servicio al cliente. Tenemos un modelo que necesita invertir mucho dinero. Queremos que la gente que ha confiado en nosotros vean que venimos con todo para apoyar".

Ha dicho que llegará un fichaje. ¿Alguna pista?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Mejor pregúntenle al míster (risas)".