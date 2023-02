Jesús Martínez pasa revista: "Atrás estamos muy bien, pero necesitamos meter goles"

El Salón de la Fama luce en Oviedo y Jesús Martínez ejerce de anfitrión para presentarlo. Este viernes ha estado en el escaparate que el evento ha puesto en El Corte Inglés, acompañado de directivos del Real Oviedo, gente de Pachuca y hasta jugadores de la primera plantilla. Y ha pasado revista a la actualidad del equipo.

Sobre el Salón de la Fama

"Estoy muy orgulloso de todo lo que ha hecho el equipo de trabajo de medios tanto a nivel internacional como a nivel Oviedo. Es un evento mundial. Me da mucha ilusión traerlo a Oviedo. El evento de entrega lo haremos en Miami o Los Ángeles. Mi ilusión es poder traerla en años posteriores aquí a Oviedo. Este es un primer paso muy importante".

¿Cómo está viendo la actualidad del equipo?

"Acabamos de firmar a Dani Calvo, pensando en una estructura de equipo. El equipo ha quedado a deber en la parte ofensiva. En la defensiva se ha comportado muy bien. Estamos hablando con Costas y con Lucas. Queremos mantener la parte de atrás, con algunos que ya están firmados adelante y traer tres o cuatro refuerzos de muy buen nivel. Hay que darle confianza al equipo y al entrenador. Es un proceso largo, no es de un día para otro. Estamos trabajando muy duro. Me apena porque tenemos una deuda muy grande con nuestra afición. Nuestra afición merece un equipo que pelee los primeros puestos y hemos hecho un gran esfuerzo. Pero hay que trabajar más. Seguiremos invirtiendo y no vamos a parar hasta que el Oviedo tenga el equipo que la afición merece".

Sobre Cervera

"Me gusta mucho Cervera, es muy profesional. Tiene que ir viendo la estructura para poder ser un equipo mucho más ofensivo. El equilibrio atrás está muy bien pero adelante faltan variantes para poder meter goles. Los partidos se ganan con goles, necesitamos meter goles. ¿Cómo es posible que un equipo no meta dos goles?"

Sobre mejoras en Tartiere y ciudad deportiva

"Estamos invirtiendo mucho dinero. Hemos invertido en los videomarcadores, en la pantalla... Mis arquitectos están aquí desde hace unos días. Seguimos buscando la ciudad deportiva, a eso vengo también, a ver dos o tres proyectos de terrenos. No hemos parado de trabajar. Hay que seguir trabajando muy duro. Nuestro proyecto principal se basa en la cantera. Necesitamos una ciudad deportiva, ahora es indispensable para un equipo moderno y que ambiciona objetivos que nosotros queremos".

¿Va a quedar cerrado el tema de la ciudad deportiva este fin de semana?



"Es muy difícil que quede cerrado ahora, pero sí ir avanzando. La vez pasada también lo teníamos ahí, pero salen a la luz y automáticamente suben el precio. Los vendedores ven que sale y luego piden otro precio. Si pudiéramos arreglarlo sería sensacional. Va a estar muy difícil que sea en esta visita. Tengo intenciones de que se avance un 70/80%".

¿Cómo ve el final de temporada?

"La temporada está difícil. Tenemos que volver a ganar un partido. Estos dos últimos perdimos, con un sabor amargo, sobre todo esta última. El primer tiempo no vi un equipo como estábamos viendo. Necesitamos tener más fútbol y más variantes. Y Cervera lo sabe. Es autocrítico como nosotros. Y va a trabajar, es un gran profesional. Ojalá podamos acabar bien, porque cuando más arriba, más ingresos de televisión".