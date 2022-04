Javier Martínez sobre las entradas del derbi: "Esto se soluciona con una llamada del Oviedo"

Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, dio la versión del Sporting sobre la decisión de no facilitar entradas al Real Oviedo de cara al derbi asturiano del 16 de abril en El Molinón.

¿Cuáles son las razones de no enviar entradas al Real Oviedo?

"No sé dónde está la sorpresa. Esta decisión la tomamos hace cinco meses cuando, en el partido de ida, trasladamos cuál era nuestra versión acerca de que las dos aficiones disfrutaran libremente. Entendemos que esto debe de ser una fiesta del fútbol asturiano y así lo hicimos saber en Delegación de Gobierno, siempre en consenso con nuestros aficionados, nuestras peñas y UNIPES. Allí no se siguió nuestra opinión y se decidió 'encapsular' a la afición y hemos desistido. No tomamos esta decisión por situación clasificatoria, la tomamos ya hace cinco meses y la vamos a mantener. Esto es muy fácil, se resuelve en un minuto: que nos llame el Real Oviedo, si hay derbi el año que viene, y lo solucionamos en dos minutos para el año que viene. Entendemos que la afición tiene que viajar libremente para disfrutar de los estadios, la ciudad y la gastronomía. No entendemos cómo tenemos que estropear un derbi tan bonito con estos viajes. No hay ninguna ciudad de España donde suceda esto, que las aficiones lleguen 'encapsuladas' como si fueran delincuentes. Ni en el Sevilla-Betis ni en el Real Madrid-Atlético de Madrid sucede esto. Ya lo dijo el presidente en la presentación de la 'Puerta Quini' hace cinco meses. No es una decisión improvisada".

Si esa llamada del Oviedo llegara estos días, ¿daríais marcha atrás de cara al derbi de este 16 de abril en El Molinón?

"No hay tiempo. Las decisiones hay que tomarlas a principio de temporada, con independencia de dónde se juegue el primer partido. Queremos que sean para los dos partidos igual. No defendemos a la afición del Sporting, defendemos a cualquier afición que quiera ir libre a un estadio y disfrutar de su equipo. La afición del Oviedo podría haber venido aquí perfectamente, como pedimos en la primera reunión con Delegación de Gobierno".

¿No se ha podido cambiar ese 'encapsulamiento' durante estos meses?

"Te repito que tiene que ser una decisión para los dos partidos, no solo para uno. Si nuestra afición no ha podido ir al Tartiere, nos parece injusto que la afición del Real Oviedo pueda ir ahora a El Molinón. Invitamos a que se produzca para el año que viene".

¿Cuál es la relación que hay ahora mismo entre clubes?

"Es una relación cordial. Somos consejeros y tenemos la responsabilidad de dar ejemplo"

"No, no habrá comida entre directivas".

¿Hay respuesta del Oviedo?



"No tenemos respuesta del Oviedo".

¿Crees que la decisión de no facilitar entradas al Oviedo puede terminar con el 'encapsulamiento'?

"Es lo que pretendemos. Nuestros aficionados nos han apoyado para tomar esta decisión. En la ida en el Tartiere les hemos consultado y nos dijeron que querían asistir al derbi de una manera libre y ordenada. Hay que extremar la seguridad para que no pase nada, pero tenemos el ejemplo claro del desplazamiento a Burgos con 3.000 aficionados. No habría 3.000 aficionados ni del Sporting en Oviedo ni del Oviedo en Gijón. No entendemos estas medidas exageradas. La Delegación de Gobierno tiene que escucharnos y tomar las medidas que los dos clubes plantean. Si los dos clubes plantean medidas contradictorias... es lógico que la Delegación se proteja".

¿Cuál es la preocupación por la marcha deportiva del equipo?

"La preocupación es grande. No estamos cumpliendo los objetivos de principio de temporada, pero esto es fútbol y una cosa es lo que quieres y otra los resultados. La preocupación es máxima. Queremos competir y conseguir la mejor posición para la próxima temporada".

Renovaciones de Djuka y Martí

"A Martí lo valorará la dirección deportiva. Tiene unos partidos por delante para sacar el máximo rendimiento al equipo por respeto al club. A final de temporada se valorará el trabajo realizado por el entrenador. Djuka tiene una propuesta de renovación y estamos esperando su respuesta".

¿Habrá cambios drásticos?

"Lo primero es terminar esta temporada, que no ha sido nada fácil. Luego valorar la próxima".

¿Seguirá Javi Rico la próxima temporada?

"Salvo cosas excepcionales, Javi Rico continuará en la dirección deportiva".