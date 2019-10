Javier Fernández quiere un Sporting a largo plazo

Javier Fernández expresa con contundencia su idea para el Sporting a corto y medio plazo. “Me gustan los proyectos largos, para el entrenador y para la dirección deportiva. Nosotros no somos de cambiar por cambiar”, ha expresado el presidente rojiblanco tras la entrega de los Premios Quini. Fernández asegura que “en ningún momento ha estado en cuestión la figura de José Alberto”. “Los que me preguntáis lo sabéis. Ni por parte del Consejo ni de la dirección deportiva ni de nadie dentro del club. Así se lo traslado a José Alberto cada semana”, ha añadido.

El dirigente rojiblanco respalda de nuevo a su entrenador. “El Sporting no puede estar sujeto a un mal partido o a dos malos partidos. Creemos que hemos formado un buen proyecto de plantilla, entrenador (y queremos que) continúe”, ha apuntado. “Las cosas no pasan de la preocupación absoluta a la tranquilidad absoluta por ganar o perder un partido. Esto es un proyecto que se gestó en verano, que venía pergeñándose desde la temporada pasada. El proyecto no dura dos meses y se acaba porque haya dos resultados malos”, ha explicado.

Sobre la continuidad de Miguel Torrecilla, que acaba contrato en junio del próximo año, Fernández recalca que le gustan “los proyectos a largo plazo y con gente válida". "Miguel vino con un currículum sobradamente conocido. El trabajo hacia dentro ha sido muy bueno. Acaba contrato en junio, queda mucho tiempo para hablar de estas cosas. Aún no lo hemos planteado dentro del Consejo”, ha respondido. A Javier Fernández le “encantaría” que esta temporada “tuviera éxito” porque “hay gente de la casa” a la que quieren “dar continuidad”. “Con calma y tranquilidad dentro, a ver si podemos conseguir esa continuidad en la que pensamos en agosto”.

Fernández también ha dejado algunos apuntes sobre lo ocurrido durante la última semana, antes del encuentro en Elche. “Lo que no puede existir es un gran partido y luego una falta de continuidad o una relajación. En esta semana pasada, en la convivencia con los jugadores y el entrenador, se transmitió que había que cambiar esa imagen, que los entrenamientos fueran más activos, que se buscara más exigencia porque esta plantilla puede dar más”, ha resaltado el presidente del Sporting.