Javier Fernández: "Se hacen duras muchas situaciones"

La postura del Sporting respecto al derbi asturiano está clara. Tras el comunicado de este lunes, el presidente, Javier Fernández, es la primera persona del club que expresa la posición de los rojiblancos. El cuadro sportinguista no acepta las 590 entradas ofrecidas por el Oviedo.

"Quien asiste a las reuniones expresa que la portavocía de una parte no la lleva quien debería. La Delegación del Gobierno coordina al escuchar a las policías, y los coordinadores de seguridad actúan al escuchar a los representantes de los clubes y de sus aficiones", explica Fernández. El presidente reconoce que "si nuestros representantes entienden que quieren un fútbol en normalidad, entendemos que es lo civilizado. Parece que estamos hablando de dos clubes en guerra, pero esto es una rivalidad. No hay más que eso. Será que la otra parte no quiere y plantea unas medidas que son distintas a las que entendemos como lógicas. Eso lleva a la Policía a tomar unas determinaciones." Fernández no quiso profundizar en el asunto "porque se hacen duras muchas situaciones". Además, el presidente expone que "en ningún sitio donde la afición tenga que ir encapsulada donde tenga que ir encapsulada y con una previsión de horas antes de llegada y salida al campo. Es absurdo".

Respecto a la marcha deportiva del equipo de El Molinón, Fernández se muestra optimista. "El Sporting está en una muy buena situación este año. Nos estamos basando en las raíces de lo que generamos el año anterior, con entrenador y jugadores. Estamos haciendo una buena campaña para seguir creciendo. Le queda mucho por delante. Respecto al partido, espero ganar", reconoce.

Sobre la ruputra de relaciones en con el Oviedo, asegura que "los que han roto las relaciones en día de partido, ojalá el sábado ganemos el partido y sirva para restaurarlas. Los que rompieron relaciones fueron ellos tras unos supuestos incidentes que nunca nos trasladaron".