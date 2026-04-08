Javi Rodríguez y el fenómeno social del OCB: "No es solo un equipo de Oviedo, sino de toda Asturias"

El Oviedo Baloncesto vive un momento dulce. El equipo ha encadenado siete victorias consecutivas y se ha convertido en un auténtico fenómeno social en la región, con una asistencia masiva al Palacio de los Deportes. Su entrenador, Javi Rodríguez, ha analizado las claves de este éxito en una entrevista en Deportes COPE Asturias, donde ha remarcado la importancia de consolidar un proyecto que represente a todo el Principado.

Un fenómeno social para toda Asturias

Uno de los grandes hitos de la temporada es la espectacular acogida del público en el Palacio de los Deportes, con una media de más de 4.000 personas por partido. Para el técnico, este es "el mayor éxito del club, del equipo y del cual tenemos que estar orgullosos". El temor a que el pabellón quedara "desangelado" tras dejar Pumarín ha dado paso a un ambiente que impulsa al equipo en cada encuentro.

El mayor éxito es que al Palacio vayan más de 4000 personas en cada partido" Javi Rodríguez Entrenador del Oviedo Baloncesto

OCB Javi Rodríguez, junto a los jugadores del OCB

Rodríguez ha insistido en una idea que considera clave: el equipo no puede ser solo de la capital. "No podemos quedarnos en que el Oviedo Baloncesto sea solo de Oviedo", ha afirmado. El objetivo, según el entrenador, es que "cualquier persona de Asturias se sienta identificada con el equipo", un logro que ya se está materializando con aficionados que acuden desde "Gijón, Avilés y las cuencas".

Soñar con el ascenso sin perder el foco

Con el equipo en la cuarta posición de la LEB Oro, la ilusión por un posible ascenso a la ACB es inevitable entre los aficionados. Javi Rodríguez se muestra respetuoso con ese anhelo, pero mantiene los pies en el suelo. "Yo no voy a coartar la la ilusión de nadie", ha admitido, aunque ha subrayado que su trabajo es "centrarse en el siguiente partido".

¿El ascenso? Yo no le voy a coartar la ilusión a nadie; nuestro objetivo era salvarnos y, ahora, es el playoff" Javi Rodríguez Entrenador del Oviedo Baloncesto

El primer gran objetivo es asegurar la presencia en la siguiente fase. "Ahora la ilusión de todo el mundo tiene que ser en intentar certificar el pase a los playoffs", ha declarado. El técnico considera que alcanzar esta meta, después de la complicada situación del equipo hace tres años, ya es un "éxito mayúsculo".

OCB Javi Rodríguez, dando instrucciones durante un partido del OCB

Identidad y renovación hasta 2029

El buen momento del equipo se ha visto reconocido con el premio a mejor entrenador del mes de marzo para Javi Rodríguez, un galardón que él prefiere poner en un segundo plano. "El reconocimiento no es el mío, es el del equipo", ha asegurado. Para el técnico, el verdadero premio es ver la ilusión de la gente y de sus jugadores.

Su compromiso con el club ha quedado sellado con su renovación hasta 2029. Rodríguez ha explicado que la decisión de firmar la ampliación de su contrato, cuyo contenido "no ha cambiado prácticamente en nada", se debe a la confianza en el proyecto. "Significa que estamos creando un proyecto, un estilo y una identidad", ha destacado, y ha zanjado cualquier especulación: "No tengo ninguna necesidad de escuchar otras ofertas a día de hoy".