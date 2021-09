El balance de mercado de Javi Rico

Javi Rico, director deportivo del Sporting, compareció ante los medios de comunicación para hacer balance del mercado de fichajes. El máximo mandatario de la parcela deportiva no rehuyó las preguntas sobre los pesos pesados de la plantilla, los objetivos edl club o los nuevos fichajes.

Resumen

"Ha sido un mercado de demasiado desgaste debido a cómo está la industria del fútbol. Ha habido ofertas por Djuka y negociaciones por otros delanteros. Djuka sigue y se ha ganado poder jugar en Primera. Las circunstancias no han sido las adeucadas para todas las partes. Tiene un compromiso con esta ciudad fuera de toda duda. Cuando llegue hablaremos con él para darle todo el cariño que se merece y explicarle por qué no ha podido ser su salida. Esperemos que pueda cumplir su sueño de jugar en Primera".

Ofertas por Djuka

“Las ofertas por Djuka llegaron bastante tarde. Estuvo abierta la posibilidad hasta el final pero no voy a hablar de las cifras. Estamos contentos porque no haya salido nadie”.

José Gragera

“No hubo la rotundudad en las ofertas que hubo con Djuka. Desde aqui tengo la confianza de tener un equipo sólido. Las incorporaciones nos van a dar un salto importante y además estoy orgulloso de que sean todas primeras opciones”

CVC

“El fondo inversor ha ayudado a todos los clubes"

¿Hubo interés por Jony?

“No hubo ningún contacto con Jony. La situacion de Jony se ha llevado a un extremo, supongo que en las redes sociales, que nunca tuvo desde la parte de la direccion deportiva, entendiendo que es un gran jugador pero nunca se entabló ninguna conversacion con él”.

Djuka y su 'no venta'

“Si no se acepta la oferta es que no cuadraron las cosas que tuvieron que cuadrar. Cuando venga Djuka le explicaremos por qué no ha sido posible su salida"

Berto González, inscrito



“Me alegro de que Berto se quede con nosotros. Desde que llegué siempre he dicho que es un jugador con muchas posibilidades. Ahora le toca convencer al entrenador"

Sin recambio de Álvaro Vázquez, ¿por el tope salarial?

“Nunca voy a firmar a alguien por cubrir un posible puesto. Con Campuzano, Djuka, Berto y Pablo espero que sirva y nos aporten goles. En cuanto al tope salarial el club dará el tipo de información adecuada”

¿Ofertas por Guille Rosas o Pedro Díaz?



“No ha habido interés serio por Pedro Díaz ni por Guille Rosas”

Plantilla 21-22 con respecto a la 20-21



“Creo que el equipo e igual de competitivo que el año pasado y que las incorporaciones nos va a hacer dar un pasito más adelante”.

Objetivos para la nueva temporada



“Estar en el Sporting es lo máximo. Si el año pasado quedamos séptimos, este año queremos ser mejores. Este club llama a eso”.

Falta de gol la pasada temporada



“La capacidad goleadora no viene solo del delantero. Teníamos una carencia de segunda linea que se ha solucionado esta temporada”

¿Nuevo 'caso Djuka' en diciembre?

“No sé lo que pueda pasar en diciembre. Veremos lo que sucede, lo que quiero es que Djuka esté contento”

¿Más fichajes en el extremo o en la delantera?

“Al no salir Djuka, todo lo demás queda en anécdota. Si hubiese salido, había opciones".

Djuka estuvo a punto de salir

“No hubo equipos de España. Sí los hubo en el extranjero. Se cayó esa operación por la seguridad en el cobro. Hubo un acuerdo por Djuka. Cuando se pide el seguro de cobro, no se dieron las garantias suficientes".

¿Necesidad de un extremo derecho?

“Fran Villalba puede jugar en esa demarcación hacia dentro. ¿Hace falta un extremo derecho? No lo vemos asi en la direccion deportiva”

'Fichaje' Campuzano

“Campuzano se lesionó. Apenas pudo participar. Vino en pretemporada como un avión. El fútbol tiene estas cosas. Otra vez una lesión muscular no le ha dejado estar en partida de poder participar.Es un excelente jugador y nos va a ayudar muchísimo. Cuando tenga regularidad va a rendir a un nivel excelente porque es muy buen futbolista”.

A cuánto ascendía la oferta por Djuka y de dónde viene

“Satisfacía al club. No te puedo decir de dónde venia esa oferta”.