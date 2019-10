"No firmo que un equipo con Berjón, Sangalli, Ortuño o Tejera tenga que conformarse con la permanencia. Queda una barbaridad de jornadas, la Segunda es enormemente larga". El portero del Marino Javi Porrón, gran conocedor de los métodos de Javi Rozada, apuesta por que la reacción del Oviedo continúe en las próximas jornadas.

Porrón, que aplaude la gestión de Rozada, argumenta que "hay plantilla para mucho más que firmar la permanencia. Hay mimbres. No es meter presión, es ser realista. Hay jugadores con mucha experiencia en la categoría, e incluso en Primera". Y añade: "No hablo de ascenso directo, pero sí digo que hay potencial suficiente para pelear el 'play off' y estar al menos en la mitad alta de la tabla, sin obsesionarse".

"El Oviedo tiene más potencial que equipos que ahora están arriba y que, en mi opinión, tienen peor plantilla", concluye el portero ovetense en Deportes COPE Asturias.