Javi Moreno regresa a Oviedo con el Albacete: "Tengo la espina de no haber podido vivir el Carlos Tartiere desde dentro"

Javi Moreno ha cumplido un sueño. El canterano del Real Oviedo, ex capitán del Vetusta, acaba de firmar su primer contrato en el fútbol profesional. El Albacete Balompié ha pagado 100.000 euros al Arenteiro para hacerse con los servicios del central ovetense, que tras una brillante etapa en Primera RFEEF da el salto a LaLiga Hypermotion.

Este domingo (21:00 horas) Javi Moreno regresa a Oviedo y podría debutar en el Carlos Tartiere como nuevo jugador del Albacete. Antes de volver a 'casa' se ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Asturias.

¿Qué sientes tras fichar por el Albacete? “Es un sueño cumplido. Una mezcla de felicidad, orgullo, incredulidad incluso después de tanto remar llegar hasta aquí. Sobre todo orgullo”

Vaya salto en tu carrera. “Me llamó mi agente después de un entrenamiento y me dijo que el Albacete quería pagar traspaso por mí. Negociamos mucho, pero al final dalió bien”

Real Oviedo Javi Moreno en su debut con el primer equipo del Real Oviedo.

¿Toché te tenía 'fichado' por su etapa en Oviedo? “Sí, pero yo era juvenil de segundo año cuando él estuvo aquí. Las referencias eran antiguas aunque coincidimos en un par de entrenamientos”

¿Esperabas el salto al fútbol profesional tan pronto cuando saliste de Oviedo? “No sé si tan pronto, pero yo sabía que ina a dar todo de mí para tener una oportunidad”

Regresas a casa. “Estoy muy contento de volver al Carlos Tartiere. Si entro en convocatoria habrá posibilidades de jugar, pero es difícil porque acabo de llegar”

Imagino que Riki está siendo tu 'padrino' en el vestuario. “Riki es mi tutor legal (risas). Es uno de los capitanes y es una tranquilidad saber que conocía a alguien dentro del vestuario para ir al fútbol profesional”

¿Te fuiste del Oviedo con la espina de no poder asentarte en el primer equipo? “Mis recuerdos más bonitos en el fútbol es el debut con el primer equipo y el ascenso a Segunda RFEF. Es una espina no poder vivir el Tartiere por dentro. Sería una experiencia muy bonita poder vivirlo en el futuro”

¿Has hablado con algún ex compañero antes del partido del domingo? “He hablado con Álex Cardero y pronto llegarán los piques (risas)”. Seguro que me tocará gestionar alguna entrada porque tengo muchos amigos y familiares que irán al partido".

¿Celebrarías un gol si marcas? “No, no lo celebraría. Celebrar un gol no es una falta de respeto si lo haces con moderación, pero no creo que se dé el caso…”