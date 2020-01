Javi Mier ha valorado este martes su debut con el primer equipo del Real Oviedo. "Me sorprendió un poco (la titularidad). Estaba preparado para entrenar el sábado con el filial. En casa me han dicho que no he hecho nada, hay que seguir. En una familia tan oviedista (como la mía), es un orgullo tremendo", ha asegurado.