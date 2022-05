Javi Pérez, mejor jugador de la temporada del Real Avilés

Javi Pérez es el Jugador Cinco Estrellas de la temporada en el Real Avilés. Así lo han decidido los seguidores del equipo avilesino, encargados de otorgar, de la mano de Mahou Cinco Estrellas.

El gaditano ha participado, a falta de una jornada para el final de la temporada, en los 33 partidos de Liga en Segunda RFEF que el equipo blanquiazul ha disputado, alcanzando los 2.366 minutos de juego. Un dato de gran valor, al participar con los tres entrenadores con los que dispuso este año el equipo avilesino.

Una participación siempre marcada por su constancia, su infatigable trabajo y su entrega en el centro del campo, factores que le han hecho ganarse el apoyo y la admiración de los aficionados blanquiazules, que han valorado la regularidad y el pundonor del encargado de portar la elástica número ‘8’ blanquiazul.

El mediocentro, nacido hace 23 años en Conil de la Frontera, se ha adaptado a la perfección al Real Avilés Industrial CF, donde ha completado con éxito su primera temporada tras militar prácticamente toda su vida deportiva en las filas del Cádiz CF, llegando desde su filial al conjunto asturiano. Al margen de su capacidad futbolística para repartir juego y robar balones, Javi Pérez ha aportado dos goles.

El mediocentro, que ya tiene en sus manos el trofeo que le acredita como Jugador Cinco Estrellas de la temporada, se ha mostrado encantado con el reconocimiento, ya que “recibir un premio de este calibre es muy gratificante para mí, me reconoce la temporada que he realizado. Muy contento. Doy las gracias por la confianza a los tres entrenadores que he tenido y a todos mis compañeros”.

Además, el jugador declaró que “ha sido la mejor temporada de mi carrera. Jugar 33 partidos con un club histórico como el Real Avilés Industrial y con la plantilla que tenemos, se puede decir que es mi mejor temporada”.