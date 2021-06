Javi Fuego no seguirá en el Sporting

En el vestuario del Sporting contaban con información de primera mano: en las últimas semanas sabían que Javi Fuego no veía nada claro su futuro como rojiblanco la próxima temporada. De ahí la cesión del brazalete de capitán en Fuenlabrada. Ahora, en el día después del adiós al 'play off', se confirma que el centrocampista, una de las fichas altas de la plantilla, no continuará en Mareo.

Fuego acaba contrato el 30 de junio. Sin embargo, dos años después de su regreso, el jugador había mostrado su predisposición a seguir en el Sporting. Lo dijo el pasado 21 de mayo. "Debuté con 19 años y para mí sería un orgullo seguir vistiendo la camiseta del equipo de mi corazón dos décadas después", comentó.

El futbolista, que esperaba algún paso de la dirección deportiva en las últimas fechas, no se ha sentido cómodo en el club en las últimas semanas del actual curso. Desde Mareo aseguran que ha sido una decisión personal del propio jugador, transmitida por él y su representante al club este mismo lunes, sin esperar a las reuniones individuales que habrá con los miembros de la plantilla esta semana. En estos encuentros individuales, Javi Rico transmitirá sus planes, uno a uno, a cada jugador.

En los últimos días, Javi Fuego, de 37 años, había expresado a su círculo cercano que estaba en un período de reflexión a la espera de la decisión del Sporting. Pero la decisión ya está tomada. Es la segunda vez que Javi Fuego cierra una etapa como jugador del Sporting. "Quiero comunicaros en primera persona una decisión que ha sido muy difícil de tomar: no voy a continuar en el Sporting. Después de la decepción de no poder pelear por el ascenso, considero que es el momento de tomarme un periodo de reflexión para decidir mi futuro", ha escrito en las redes sociales.

"Digo adiós con tristeza porque todos habíamos imaginado otro final de Liga pero lo hago con la conciencia tranquila de haber ayudado al equipo desde todas las situaciones que me ha tocado vivir en mis dos etapas. He puesto todo mi esfuerzo, experiencia, entrega y compromiso. Con la misma pasión que aquel primer día de 2002 en Leganés", ha explicado Javi Fuego en su cuenta personal de Instagram.