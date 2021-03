ESCUCHA A JUANMA CASTAÑO EN DCA.

“Sigo pensando en lo mismo: no pensaría en el ascenso directo. Si al final son siete los puntos de desventaja respecto al Almería, habría que ganar casi todo para remontar. Es mucha ventaja. Salvo hecatombe, el ascenso directo está para el Mallorca y el Almería o el Espanyol”, sostiene Juanma Castaño en Deportes COPE Asturias. Y añade: “Otra cosa es que el que quede tercero va a ser un equipo un poco depresivo. El Sporting puede llegar a ese 'play off' con más ilusión que ese tercer clasificado, que será un rival muy bueno pero que se queda al borde del ascenso. Algo parecido al año de Baraja, con un Valladolid que venía claramente de menos a más. Creo que al equipo le va a venir bien no obsesionarse con el ascenso directo”.

El presentador de 'El Partidazo' define el triunfo contra el Mallorca como “una alegría tremenda”, destaca el fútbol del equipo hasta el 1-0, aunque después echó en falta algo más. “El Sporting estaba jugando muy bien antes del gol y después siguió jugando bien pero solo en el aspecto defensivo. Es normal que el líder tenga la pelota, lo entiendo, y es cierto que no generó ocasiones, pero hay jugadores para controlar más los partidos y no ceder tantos metros. Arriba hay futbolistas para hacer daño. Manu, Campuzano, que me gustó mucho, y Djuka pueden solventar muchos encuentros en Segunda. No siempre te saldrá bien aguantar un 1-0”, explica. “En un 'play off', el Sporting le daría guerra a cualquiera. Al Almería no quiero verlo ni en pintura. A lo mejor elegiría al Espanyol antes que al Almería”.

MANU Y DJUKA CON LAS SELECCIONES

Juanma Castaño lamenta que “el Sporting pierda a sus dos estrellas, a los dos jugadores mejor pagados, a los dos jugadores por los que el club hace un esfuerzo enorme”, tras sumarse Manu García a la llamada internacional que antes había recibido Djuka. “La culpa la tienen los presidentes. Si la Primera División se detiene, tiene que parar también la Segunda, que es tan profesional como la otra. El Sporting sale muy perjudicado. ¿Te imaginas al Madrid o al Barcelona perdiendo a sus estrellas para varios partidos importantes de la temporada porque van con su selección? Pues esto ocurre en Segunda y los presidentes lo están consintiendo. Pierden los equipos y la categoría en general. ¿Por qué no se organiza el calendario para que haya más jornadas entre semana?”.

El comunicador gijonés sostiene que “aunque hay fondo de armario, no es lo mismo. Es que falta Djuka; los rivales juegan ya sabiendo a quién se miden, con mucho respeto. Ahora van a jugar sabiendo que no está. Y faltará Manu, a quien siempre quiero en mi equipo, sin duda”.

LA GRAN TEMPORADA DE JAVI FUEGO

“Me alegro muchísimo por Javi Fuego. Por lo que está aportando en el campo. Es muy importante para el Sporting. Recibió críticas, para mí, injustificadas la pasada temporada. Es un jugador que lleva mucho años demostrando su profesionalidad. Y es un tipo importantísimo para el vestuario”, dice sobre Javi Fuego, futbolista de una relevancia capital en la actual temporada.

LAS RENOVACIONES DE LARGA DURACIÓN

Tras las últimas renovaciones, las de Pedro Díaz y Gaspar Campos, que se suman a otras como las de Gragera, Nacho Méndez o Guille Rosas, el director de 'El Partidazo' ve “una generación de futbolistas a los que el Sporting tiene que dar continuidad. Son muy buenos. Con público en el campo, la afición se engancharía aún más con estos jugadores”.

“Hay una estructura de equipo muy buena: un gran portero, defensa solvente, centro del campo con futbolistas buenísimos que han emergido en poco tiempo y el mejor delantero de la categoría. Hay una situación muy buena para crecer a partir de ahí”, valora. Juanma Castaño también ve “la necesidad de vender y hay que elegir muy bien a quién cuando se acabe esta temporada”. Por lo demás, al proyecto le pide cierta calma tras “muchos años de turbulencias, muchos cambios en el banquillo. Hace falta algo de tranquilidad. Ayer estaba viendo al Granada y pensaba en ese ejemplo de equipo con Diego Martínez al frente”.