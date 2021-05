Javi Fuego disfruta de este Sporting y quiere seguir

A falta de dos jornadas para el final de la temporada regular, el Sporting sigue dependiendo de sí mismo para disputar la promoción de ascenso. Los rojiblancos lograron ante Las Palmas un triunfo que no estuvo exento de sufrimiento, pero que, para Javi Fuego, deja a los jugadores "felices". El poleso admite que "era un partido importante para nosotros viendo cómo se está apretando la zona alta de la clasificación. Quizás la ansiedad puede jugar malas pasadas. En la primera parte se notó, pero es de alabar que hayamos tenido esa reacción tras el descanso. Tanto Nacho Méndez como Pablo Pérez tuvieron una actitud grandísima y cambiaron el partido. Seguimos en la pelea, que es lo que queremos. Vamos a dar guerra".

El centrocampista saltó al terreno de juego en el tramo final del encuentro, pero siguió desde la grada el transcurso de los minutos con mucha intensidad. "Lo viví como futbolista y como aficionado. Siempre lo paso mal fuera del campo. Lo vivo intensamente. Puede ser una forma de ayudar a los compañeros desde donde me toque", asegura. Lo cierto es que Javi Fuego mantiene que "esta temporada está siendo muy buena, tanto a nivel como colectivo, como particular. Me estoy quitando la espina del año pasado. Es quitarme un peso de encima. Pero no acaba aquí. Sigo siendo ambicioso, sigo queriendo jugar y que todavía queden más de dos partidos".

Respecto a esa situación, Javi Fuego no oculta su deseo de querer continuar en el Sporting durante más tiempo, ya que el futbolista asturiano termina contrato al acabar esta temporada. "Todo el mundo sabe cuál es mi deseo. Llevo muchos años aquí. Debuté hace 19 años. Para mí sería un orgullo seguir vistiendo la camiseta de mi corazón dos décadas después, pero creo que no estamos para temas personales ahora. Sería desviar el foco de lo primordial, que es luchar por meternos en la fase de ascenso. De momento, nos centramos en eso y en dar rendimiento al club", subraya.

El veterano jugador reconoce que el vestuario está "con la ilusión a tope. Dentro de los equipos que estamos ahí somos los que menos presión debemos tener por plantilla y presupuesto, pero somos los que más ilusión tenemos. Ahora nos queda prácticamente una semifinal y una final para lograr el objetivo que todos los sportinguistas queremos. Es normal que haya momentos de ansiedad a lo largo de los partidos. Es importante sobreponerse a eso y creo que el equipo lo hizo bien". Por ello, el objetivo está claro, centrarse en ellos mismos. "No miramos a otros. Si ganamos los dos partidos, estamos dentro. Nuestro objetivo debe ser ganar estos dos partidos", expone.