Javi Casquero en COPE Asturias: "Es muy pronto pero es normal que la gente se ilusione"

Javi Casquero, actual comentarista de Tiempo de Juego en la Cadena COPE, pasó dos temporadas en el Real Sporting de Gijón. Fue en el tramo final de su carrera y aunque no participó todo lo que le hubiese gustado, alberga una importante huella de su paso por El Molinón. Ha estado en Deportes COPE Asturias hablando de su recuerdo del Sporting, de la retirada de su ex compañero Canella y del actual estado de forma del equipo de Miguel Ángel Ramírez después del empate ante el Zaragoza.

Su recuerdo de Gijón.

"Disfruté mucho. Era la etapa final de mi carrera y me hubiera gustado participar más porque era un futbolista que me implicaba al máximo y disfruté mucho de la afición del Sporting. Después de tantos años en Primera fui al Almería, que parecía caballo ganador, y luego llegué al Sporting que era el único equipo que me motivaba porque sentía que era un club de Primera y quería disfrutar de ese estadio y esa afición. Recuerdo partidos en Ponferrada y Coruña donde, jugando fuera de casa, un fondo entero era rojiblanco. Son cosas que no se olvidan".

Retirada de su ex compañero Canella.

"Es muy buen tío y un gran profesional que quiere al Sporting. El vestuario era muy sano en mi época en el Sporting. Los jugadores que salen de Mareo multiplican su sentido de pertenencia, eso le pasaba a Canella. Una gran carrera que recordaremos siempre ligado al Sporting. Ha dado un gran rendimiento".

Opinión sobre el Sporting actual.

"Ha arrancado muy bien, en especial en El Molinón. En Segunda hay que ser fuerte en casa y el Sporting lo es. Veo un equipo sólido con jugadores con experiencia en la columna vertebral que van a hacer que crezcan los jóvenes como Gaspar o Hassan. Va a ser clave que Djuka recupere su olfato goleador de hace dos y tres temporadas. En resumen veo una gran plantilla que compite muy bien".

¿Candidatos al ascenso?

"Es muy pronto pero es normal que la gente se ilusione. Lo importante es la normalidad. Contra el Zaragoza me gustó mucho la mentalidad de nunca darse por vencido. Perder 0-2 e ir a buscar el empate con esa determinación te lleva a sacar un punto. Es un gran punto de partida. Es importante sentar las bases".

Miguel Ángel Ramírez, gran vencedor de este inicio de temporada.

"Conocer el club es muy importante. El Sporting tiene presión de equipo de Primera. No todos los jugadores ni todos los entrenadores son capaces de asimilar esa presión. Va conociendo la plantilla y el club. Han llegado jugadores importantes como Roque Mesa, Izquierdoz o Rober Pier que van a ir asentando el gran tesoro que tiene el club que es Mareo, aunque esa no puede ser la base para un ascenso. Mareo te tiene que dar un plus, pero el rendimiento te lo tienen que dar este tipo de jugadores con experiencia que son en los que inviertes. No puedes sentar las bases del ascenso solo en jugadores de la cantera".