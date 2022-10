Izquierdoz, con las intenciones claras: "El objetivo es estar entre los seis primeros"

El Sporting ya piensa en el partido ante el Villarreal B. Después del empate en Tenerife y de las declaraciones de Abelardo, el vestuario digiere el toque de atención del técnico. Cali Izquierdoz es uno de los hombres importantes en la defensa en estos primeros partidos. y este miércoles ha analizado la situación rojiblanca.

Abelardo fue muy crítico al término del partido: "Sinceramente, vi poco y leí poco. Estaba enfadado, él hizo mención a eso. Hicimos buen primer tiempo y en el segundo tiempo no tanto. El Tenerife salió a igualar el marcador. En el segundo estuvimos más replegados. Es lógico su enfado y nosotros también".

Sobre la imagen defensiva, cree que se puede todavía mejorar: "El bloque defensivo hemos hecho buenos partidos pero no terminamos de redondearlo. Nos centraron mucho y nos llegaron mucho. Algún rebote le queda al rival. Es para trabajar, para tratar de corregir eso. Somos un equipo que genera situaciones, que convierte. Es clave no encajar goles para sumar".

Ya lleva unos meses en Asturias y en LaLiga, cumpliendo con la adaptación: "Esto es nuevo para mí, la liga la voy conociendo a medida que pasan los partidos. El equipo viene de muchos cambios, es normal que haya altibajos. La clave es que los buenos momentos los podamos sostener más tiempo. Contra Burgos lo hicimos mejor pero terminamos empatando. Tenemos que encontrar esa regularidad. Pensando donde y estamos donde creíamos que podríamos estar. Cualquier rival te hace daño. Tememos que seguir por ese camino, creciendo y corregir las carencias. El objetivo es estar entre los seis primeros. Tenemos el viernes otra oportunidad para entrar ahí arriba

Sobre el modelo de juego y la línea defensiva adelantada, también ha hablado Cali: "Hay partidos que fuimos a buscar y no tuvimos problemas. Me tocó jugar en Boca cuatro años con equipos adelantados y no vi problema en eso. Contra el Burgos fuimos a buscarles y fue bien. No veo inconveniente en eso, es cuestión de analizar. Hay muchos delanteros que son veloces y potentes. Se ha dado así por circunstancias de los partidos.

Se llevan pocas jornadas, pero Izquierdoz ya va observando lo que es la categoría: "El Alavés me parece interesante. El Cartagena también. Lo mismo dicen del Granada, pero les tocó perder. Se nota que les cuesta, que el nivel es parejo. Los puntos del Racing los lamento a día de hoy porque nos hubieran metido arriba. En Tenerife, el punto vale. Veo al Sporting que si estamos al 100% podemos competir con cualquier equipo".

En el aspecto físico afirma sentirse bien: "Estoy bien. Jugué los ocho partidos y terminé bien. Tuve una lesión hace tiempo del quinto meta y aun tengo algún dolor en la zona de la cadera. Vamos administrando esas cargas y llegar mejor al fin de semana. El día de carga liviana fortalezco esa zona".

Y poco a poco se va adaptando también a la entidad: "Al club lo veo muy bien. Unas instalaciones muy buenas. Se respira futbol en la ciudad. La gente que trabaja dentro del club, todo. La ciudad es muy linda, la familia está muy contenta. Son muchos puntos".

La posibilidad de que El Molinón albergue el Mundial 2030 también ilusiona a Izquierdoz, sabedor de lo que puede conseguir Orlegi: "Si lo tienen como algo posible, trabajaran por conseguirlo. Si en algo se caracterizan es por hacer bien las cosas para poder lograrlo. Imagino que no dependerá exclusivamente de ellos pero trabajarán por hacerlo. La ciudad es preciosa y está preparada. Por qué no ilusionarse con algo como eso".