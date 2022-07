Iyana Martín, la plata en el Mundial SUB 17 y la elección en el quinteto ideal

El Mundial Sub17 de baloncesto femenino acaba de concluir y España se ha colgado la medalla de plata. En ese equipo había una asturiana, Iyana Martín, que fue además elegida como una de las jugadoras del quinteto ideal del campeonato. Nos cuenta la experiencia en Deportes COPE Asturias.

La joven jugadora asturiana disputó el Mundial teniendo incluso un año menos que el resto de sus compañeras. Completó un gran campeonato en el que España se colgó la medalla de plata: "Han sido experiencias inolvidables. Sabíamos que EEUU iba a otro nivel. No nos supo mal colgarnos la plata".

Por si eso fuera poco, un gran momento fue cuando fue nombrada una de las jugadoras del quinteto ideal del campeonato: "Nos acabábamos de colgar la plata, ya estaba en la gloria, y cuando dijeron mi nombre pensé que no podía pedir más. Todas mis compañeras animándome, así que súper bien".

Después de apenas tres días de descanso en el Principado, el viernes se concentra ya con la selección Sub16 para disputar un torneo en Eslovaquia y posteriormente el Europeo en Portugal, retornando ya a su categoría: "Soy de las pequeñas, pero me acogieron súper bien. Me dieron mucha confianza y eso fue lo que me hizo competir tan alto".

La jugadora se formó en el Centro Asturiano de Oviedo, antes de dar el salto al Oviedo Baloncesto y posteriormente al Siglo XXI donde ahora busca compaginar también los estudios: "El futuro es continuar en el Siglo XXI y encontrar una buena universidad que me ayude a compaginar las dos cosas".