Isma López tras marcar dos goles al líder: "Tengo mucho cariño al Sporting"

Sólo habían pasado unos pocos minutos tras sus dos goles contra Osasuna. El Tenerife había remontado el partido para conseguir una victoria fundamental en la lucha por la permanencia. Isma López atendía a los compañeros de 'El Partidazo' y su cariño hacia el Sporting también sonó en un momento de máxima felicidad.

Joseba Larrañaga le cuestionó por los tantos marcados al club de su ciudad. Isma, entonces, se acordó de dos de sus exequipos. "Si me tienes que decir que elija un partido donde no hacerlo, sería hoy, o contra el Sporting, al que le tengo también mucho cariño. Pero ahora me debo a un club que ha apostado muy fuerte por mí y que me ha tratado muy bien desde que pisé la isla", respondió el exjugador sportinguista.