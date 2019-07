Isma Cerro ya es uno más en los entrenamientos del Sporting. Desde el comienzo de la pretemporada, el extremo ya se ejercita con normalidad junto al resto de sus compañeros. Atrás queda una complicada lesión en la rodilla que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante meses. "Lo más duro ha sido al principio, con las muletas y los puntos, se avanza poco a poco", reconoce el jugador, quien ha tenido en el readaptador César Castaño a "la persona más importante en la recuperación, ha estado en los momentos buenos y en los malos, ha sido un pilar".

Cerro admite tener en la mente "el momento de volver, pero todavía hay que trabajarlo" y reconoce que lesiones de este tipo hacen más fuerte al futbolista. "Cuando pasan cosas de estas, maduras a nivel mental y valoras más los momentos que tienes. Dejas atrás las tonterías con las que nos ponemos nerviosos, que no sirven para nada", apunta. Además, el futbolista cacereño se muestra agradecido a los dos últimos entrenadores del Sporting. "Baraja me dio la oportunidad de estar en el fútbol profesional. Con José Alberto he hecho mi mejor temporada en Segunda B. Tiene confianza en mí y se la quiero devolver", advierte.