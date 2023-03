La irrupción de Bretones puede ir a más: "Tiene una proyección impresionante. Su nivel lo va a marcar él"

La irrupción de Abel Bretones ha sido fugaz. En unos meses ha estallado en la Liga Smartbank, haciéndose dueño del carril zurdo del Real Oviedo. Está siendo una de las sensaciones. Bolo se fijó en él y Cervera mantuvo la apuesta. Convenció a los dos. Como también convenció a la hora de ser fichado por el Vetusta en la temporada 21/22 desde el UP Langreo, donde jugaba a las órdenes de Samu Baños en Segunda RFEF. Hasta esa categoría llegó desde abajo. Desde el filial, en Tercera División e incluso en categorías inferiores. Uno de los entrenadores que le dirigió esos años fue Ricardo Terente. El que más marcó a Abel Bretones. Y al propio Terente también le marcó Abel: "Todo el mundo veía que estábamos ante un posible futuro profesional”. El que fue su entrenador en el filaal langreano se alegra en Deportes COPE Asturias de lo bien que le está yendo a su pupilo.

Y es que es el propio Abel el que se acuerda de Terente cuando habla de entrenadores que le han marcado, lo que llena de orgullo al que fue su entrenador: “Me emociona que diga eso. Lo que intenté fue ver el diamante en bruto que había e intentar pulirlo un poco. Tengo relación con él e intento orientarle en lo que tiene margen de mejora. Lo bueno no es lo que estamos viendo. Tiene una proyección impresionante y su nivel lo va a marcar él. Tiene que seguir siendo así, porque los premios llegan”.

Terente era consciente del potencial que tenía entre manos: “Yo no tengo la capacidad de ver a primera vista si un jugador o futbolista tiene o no cualidades. Pero cuando se ve tan claramente no hay lugar a duda. Me extraña que no haya salido primero. En Langreo merecía muchos más minutos de los que disfrutó. Todo el mundo veía que estábamos ante un posible futuro profesional. Lo veía muy claro y yo cuando lo veo claro es que lo es. Era muy evidente”.

Cuando se encuentran y en sus conversaciones, da consejos al jugador: “Siempre le digo que sea humilde y vaya poco a poco. Que esté centrado y las cosas van a llegar. Me alegro que lo esté disfrutando la gente del Oviedo y él y la familia. El fruto va a llegar poco a poco. Que no piense más allá del siguiente partido y que siga trabajando. Es muy buen crío y muy buena persona. Reúne todos los requisitos para que lo quieran, para triunfar como persona. Los que lo ven como jugador no tienen la fortuna de disfrutarlo como persona”.

A Bretones ya le han ido saliendo novias, pero Terente insiste en la importancia de tener los pies en el suelo: “Está bien en el Oviedo, necesita estabilidad y aposentarse. Me gustaría que el juego del equipo y los resultados fuera en consonancia con lo bien que lo está haciendo. Si llega el momento y tiene la oportunidad de dar el salto, no me extrañaría que lo hiciera. Además es una posición en la que hay carencias en el fútbol profesional”.