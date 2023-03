Irarragorri hace autocrítica: "Hemos fracasado"

Primer mensaje

“Hay mucho que hablar y reflexionar. Hacerles partícipes de lo que está sucediendo. Estamos ante una situación adversa, ante una serie de resultados compleja. La estamos afrontando con el pecho adelante. Lo que ha pasado está muy lejos de la expectativa. Comprendemos que hemos fracasado y que hemos fallado. Quedan 65 días, 30 puntos y tenemos que trabajar con mucha más profundidad e intensidad. Con mucha más visión en el presente para que el equipo pueda regresar lo que no hemos podido entregar en las últimas jornadas. Tengo confianza plena en lo que se está haciendo. No es sencillo transmitirlo. Los cambios que hemos enfrentado han sido mucho más duros y profundos de lo que pudimos haber esperado. Estoy 100% convencido de que estamos haciendo lo correcto para llevar a este club donde merece estar. Hemos fracasado. No estamos acorde a lo que nos comprometimos y queremos entregar al aficionado”.

Autocrítica sobre el rendimiento del equipo

“Hemos fracasado. Y quiero ser muy claro en ello. Veo señales por otro lado de cambios profundos que hemos tenido que ir ejecutando. Hay 30 puntos en disputa y vamos a pelear con un cuchillo entre los dientes por esos puntos que están en disputa”.

“La temporada seguirá siendo un fracaso consiguiendo la salvación”.

¿Cuáles están siendo los motivos de este fracaso?

“Nosotros vivimos en el presente. Hacia el pasado hay muy poco que hacer y mucho que aprender. Al presente hay mucho que debemos de ejecutar. A nivel plantilla y cuerpo técnico estamos en el camino indicado hacia lo que este club debe ser hacia el día de mañana. Vivimos en el presente y es a través del talento cómo podemos darle la vuelta a la situación”.

Sobre el perfil de Miguel Ángel Ramírez, ¿No es falto de experiencia?

“Experiencia en el fútbol profesional claramente tiene. No es una temeridad. Hay un proceso de análisis muy grande y muy profundo. Tiene las herramientas para llevarnos donde queremos ir. No estamos enfocados en el resultado. El resultado llega por el enfoque en el proceso.

¿Garantiza su continuidad?

“No puedo ni garantizar lo que vaya a pasar en los próximos 20 minutos. El proceso garantiza estar juntos en cualquier relación”.

¿Está garantizado el compromiso de Orlegi aunque se descienda?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cuando llegamos aquí no llegamos solo para las buenas. Sabíamos que había muchas cosas que transformar y que esa transformación duele e incómoda. A través del proceso llegaremos a los resultados. Sin dolor y sacrificio es imposible llegar. Seguiríamos invirtiendo, seguiríamos trabajando. Creemos en el Sporting. En su presente y en su futuro. Y si es un túnel oscuro, Orlegi estaremos, como también en las buenas, cuando lleguen. No tenemos miedo a lo que venga hacia adelante.

Experiencia pasada en Santos Laguna



“En 2006 iniciamos el proceso en Santos a mitad de torneo e íbamos últimos. Los primeros siete partidos hicimos dos puntos y las preguntas eran similares. Y las respuestas es que no sé si vamos a tener un puente de oro o por un túnel subterráneo pero nosotros seguiremos en las buenas y en las malas. Nuestro compromiso es total. Vinimos a trabajar y a invertir. Lo duro que vaya a ser no lo sabemos. Estamos completamente unidos y enfocados al trabajo y al proceso. Después de ese arranque el siguiente torneo fuimos líderes y al siguiente fuimos campeones. Estoy frustrado y enojado y molesto. Porque tal vez nos quedamos cortos con el nivel de cirugía interna que debimos hacer”.

Sobre los cambios que ha habido en el club

“La historia y las vitrinas son un activo. Las figuras son importantes, pero no se puede vivir del pasado. El presente demanda un nivel de profesionalismo y trabajo en equipo. Este es un club histórico de profundo arraigo y expectativa. Si seguimos atados al pasado no vamos a salir de ello. Entiendo que los cambios incomodan y que sea difícil de comprender. Actuar con miedo no va a llevar a ningún lado. No llegamos aquí a hacer amigos o ser populistas. Las figuras siempre serán muy importantes en la historia del club pero no podemos vivir de esas historias”.

“Seguramente quede mucha cirugía por hacer. Cuando un club pasa por las décadas de crisis que este ha pasado es que las cosas no estaban haciéndose muy bien. Eso es pasado. Haremos lo que haya que hacer. Este club va a transformarse en lo que su afición merece y desea”.

Sobre las salidas de Maestro y Falo Castro

“No es mi posición contestar casos particulares, pero sí sumas dos más dos tres das cuenta muy a largo de que es lo que pasaba. Tenemos que hacer cambios profundos y radicales que permitan el trabajo del día a día para el futuro. Los que ya no están hay razones fundamentales y el club tiene que seguir adelante”.

Sobre la salida de Abelardo

“Es una carta durante su salida y muchas comunicaciones. Abelardo siempre será un ídolo. Las razones por las que no sigue son parte de la historia. Los únicos responsables somos nosotros. De lo bueno y de lo malo. Hay que pensar al futuro. Siempre estamos abiertos al diálogo. No estar de acuerdo, pero sí llegar a acuerdos. Cuando no puedes llegar, las relaciones no funcionan”.

“Hay cosas mucho más profundas y determinantes en el final de su relación. Una declaración no marca el final”.

Sobre el nivel de exigencia de Orlegi y esos cambios estructurales

“El que no tiene la visión o la intensidad… ¿Cómo puedes trabajar si no compartes puntos de vista y no compartes visiones? Sucede a cualquiera en su trabajo. Tenemos que tener en el grupo a gente afín para ir hacia el mismo lugar con la misma ilusión y responsabilidad. Una relación tan rígida como soy yo”.

Polémicas en torno a Cuéllar y Otero en las últimas semanas

"Imagen lamentable y penosa. Es un tema interno que hemos conducido con ellos. Lamentable ambos casos”.

Mensaje a la afición

“Al aficionado no hay que pedirle, hay que darle. Y goles son amores. A día de hoy no hemos podido darles lo que merecen. Decirte cosas buenas no tiene ningún eco, la afición merece triunfos y goles. Y que demos la cara y un mensaje de empatía”.

Sobre el proyecto y la posibilidad del Mundial 2030

“Miramos al medio y al largo plazo. Y lo que sucede en el día a día a veces no deja buen sabor. Sin sacrificio es difícil que haya resultados. Nuestro compromiso es a medio y largo plazo. El fútbol no es el negocio más rentable del mundo. Pero cuando sumas con la generación y derrama de valor se vuelve sumamente gratificante. Orlegi gana que Asturias o Gijón esté mejor. La posibilidad si es que España, Portugal, Marruecos y Ucrania de que Asturias sea sede de ese mundial ganamos todos”.

¿Cree que el modelo de Orlegi casa en el fútbol español?



“El fútbol es global. A veces queremos verlo con grandes diferencias pero es universal. Ahí no está el tema”.

Sobre la apuesta de jugadores del Grupo Orlegi

“No hay un solo camino. Son jugadores de distintas nacionalidades. No es todo de un color o de otro. Hay una combinación de talento y experiencia de momento bastante buena en la plantilla. Que claramente no ha podido generar buenos resultados. Estaba diseñado para generar cosas mucho mayores y por eso es un fracaso. Estamos muy por debajo de los resultados que habíamos planteado. Sería ilógico planear el futuro. No perdemos de vista las diez jornadas que quedan por delante”.