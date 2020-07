Iraola y Fran Fernández gustan al Sporting

Los buenos números de Miroslav Djukic al frente del Sporting (el equipo sería tercero desde su llegada) no le valdrían para continuar en Gijón si el equipo no se clasifica para el 'play off'. Por ello, el club tiene ya elaborada su selección de candidatos para el banquillo del curso que viene. Entre los nombres más destacados, están Andoni Iraola (Mirandés) y Fran Fernández (Alcorcón).

El plan se acelerará a partir del martes, una vez haya finalizado la temporada regular con el Sporting, en principio, apartado de la pugna por el ascenso. La entidad rojiblanca confirmaría entonces el fin de la etapa de Djukic y el nombre del nuevo entrenador.

El Sporting pretende ofrecer su proyecto a un técnico con un perfil joven, que haya destacado en la Segunda División en las temporadas más recientes con plantillas también jóvenes, y cuya propuesta de juego coincida con las ideas expresadas por Javi Rico en sus diferentes comparecencias telemáticas ante los medios de comunicación. El director deportivo aludió a la práctica de un fútbol directo, vertical, de transiciones rápidas. El éxito del Sporting de Abelardo está muy presente en los despachos de la Escuela de Fútbol.

Andoni Iraola, tras su paso por Chipre (allí entrenó al exrojiblanco Nacho Cases), ha destacado este curso con su gestión en el Mirandés tanto en LaLiga como en la Copa del Rey. Iraola tiene una propuesta para renovar su contrato con el Mirandés, pero fuentes del club rojillo explican a COPE que todavía no se han sentado a negociar, a la espera de lo que decida el exjugador del Athletic. Iraola conoce ya el interés de varios clubes de cara a la próxima temporada.

Por su parte, Fran Fernández, que también acaba su contrato en julio, ha dirigido al Alcorcón, equipo que se ha movido en la zona medio-alta de Segunda durante toda la temporada. Su puesta en escena fuera de casa (solo una derrota en todo el curso liguero) ha servido para hacer historia en la categoría de plata. Antes, Fernández había llamado la atención tanto en el primer equipo como en el filial del Almería. El técnico confía en iniciar un nuevo proyecto en un club del perfil del Sporting.

Hay más nombres que han sido analizados por Javier Fernández, Javi Rico y Joaquín Alonso. Ante un verano con una transición rápida hacia la siguiente temporada, el objetivo del Sporting consiste en no demorar las decisiones una vez el equipo de Djukic dispute su partido de la jornada 42.